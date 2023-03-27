 

Директору комбината соцпита «Охта» может грозить наказание за закупку продуктов на 218 миллионов вопреки правилам

27.03.2023, 21:40, Разное
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Петербургский комбинат соцпитания «Охта» сделал рекордную закупку продуктов для школ и детсадов Красногвардейского района. На эти цели предприятие потратило 218 млн рублей через дробление лотов несмотря на то, что это нарушает российское законодательство. Гендиректору комбината Светлане Сташковой может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.

В конце декабря прошлого года «Охта» приобрела продукты питания на многомиллионную сумму у одного поставщика. Примечательно, что весь процесс происходил без проведения конкурсных процедур.

Компании могут самостоятельно проводить неконкурентные закупки только у представителей малого и среднего бизнеса. Этот факт подтверждает 223-ФЗ от 1 июля 2022 года. Согласно документу, такой метод действует на суммы до 20 млн рублей, в других ситуациях подразумевается организация соответствующего конкурса.

«Случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исчерпывающим образом определены в ст. 93 Закона о контрактной системе. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) носит исключительный характер. Данная норма применяется в случаях отсутствия конкурентного рынка, невозможности либо нецелесообразности применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для удовлетворения нужд заказчика», — рассказали в прокуратуре.

По информации «СПАРК-Интерфакс», руководство предприятия использовало новые условия и приобрела 12 позиций. Все извещения были подписаны гендиректором комбината Светланой Сташковой.

По схеме видно, что компания раздробила молочную продукцию на отдельные лоты. В связи с этим объем закупки превысил допустимый порог в 20 млн рублей. 

Вероятно, «Охта» хотела обойти сложности стороной и по этой причине попыталась скрыть незаконность подписанных договоров. Так, приобретение более 100 тысяч упаковок  «масла сливочного» за 19,9 млн рублей и 104 тысячи пачек «сливочного масла» за 19,1 млн рублей представляют собой один и тот же продукт.

Вероятно, с приобретением молока у комбината также возникли проблемы. По этой причине они могли разбить покупку на четыре лота: «Поставка продуктов питания», «Пастеризованная молочная продукция», «МОЛОКО» и «Молочная продукция».

Журналисты отметили, что это типичный пример схем, применяемых на рынке социального питания в Санкт-Петербурге. В данной ситуации подразумевается незаконное дробление закупок КСП «Охта». Городской комбинат заключил контракты с частной компанией «78 трест столовых», связанной с «ТД «Ленинградский». В 2020 году сотрудники ФАС уже уличали последнюю в карательном сговоре.


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