 

Подмосковные врачи удалили 93-летней пациентке огромную опухоль

27.03.2023, 21:39, Новости дня
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В подольский роддом поступила пациентка поступила с жалобами на усиливающуюся боль внизу живота. По данным “Радио 1”, диагностика показала, что у 93-летней женщины огромное новообразование яичника, которое занимает всю брюшную полость и сдавливает соседние органы.

Как оказалось, женщина страдала от опухоли уже не первый год. “Накануне поступления в отделение боли значительно усилились”, – цитирует главного врача Подольского роддома Александра Скобенникова интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Операция по удалению новообразования прошла успешно. Пациентку уже выписали из больницы, сообщают “Вести Подмосковья”.


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