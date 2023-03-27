“Полгода хотела” – оставившая мужа Брежнева призналась в обмане

Экс-участница группы

“ВИА Гра” Вера Брежнева спешно покинула Россию чуть больше года

назад. С того момента началась затяжная пауза в творчестве артистки. Сейчас она

вместе с супругом Константином Меладзе живет в Италии, не собираясь

возвращаться.

Чтобы совсем не

заскучать дома, “беленькая” из “ВИА Гры” решилась на

творческий эксперимент. Певица записала новую песню, во время премьеры которой

предстала в новом образе. Поклонники были в шоке, увидев Веру Брежневу со

стрижкой каре, окрашенной в темный цвет. Некоторые не сразу поняли, что стало

причиной таких перемен. Первая мысль зрителей — неужели развод все-таки

случился?

Однако почти

сразу же Брежнева призналась в обмане. Во время участия в съемках она примерила

парик, чтобы получить свежие кадры. Певица очень рада, что многие поклонники

поддержали ее желание сменить образ, даже на время съемок.

Ради нового видео

Вера ездила в Варшаву одна. Оставившая мужа дома женщина заявила, что ей очень

повезло с командой. Атмосфера на съемочной площадке была очень теплой, что не

может не радовать звезду.

“Я полгода

хотела стрижку каре… Согласна, что цвет волос необычный, но что делать, если

хочется”, — рассуждает Вера Брежнева.