 

“Полгода хотела” – оставившая мужа Брежнева призналась в обмане

27.03.2023, 21:39, Разное
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Экс-участница группы
“ВИА Гра” Вера Брежнева спешно покинула Россию чуть больше года
назад. С того момента началась затяжная пауза в творчестве артистки. Сейчас она
вместе с супругом Константином Меладзе живет в Италии, не собираясь
возвращаться.

Чтобы совсем не
заскучать дома, “беленькая” из “ВИА Гры” решилась на
творческий эксперимент. Певица записала новую песню, во время премьеры которой
предстала в новом образе. Поклонники были в шоке, увидев Веру Брежневу со
стрижкой каре, окрашенной в темный цвет. Некоторые не сразу поняли, что стало
причиной таких перемен. Первая мысль зрителей — неужели развод все-таки
случился?

Однако почти
сразу же Брежнева призналась в обмане. Во время участия в съемках она примерила
парик, чтобы получить свежие кадры. Певица очень рада, что многие поклонники
поддержали ее желание сменить образ, даже на время съемок.

Ради нового видео
Вера ездила в Варшаву одна. Оставившая мужа дома женщина заявила, что ей очень
повезло с командой. Атмосфера на съемочной площадке была очень теплой, что не
может не радовать звезду.

“Я полгода
хотела стрижку каре… Согласна, что цвет волос необычный, но что делать, если
хочется”, — рассуждает Вера Брежнева.


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