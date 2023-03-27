 

Разговор продюсера Пригожина и экс-сенатора Ахметова

27.03.2023, 21:22, Разное
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В сети опубликована предполагаемая запись разговора российского продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахметова, бывшего представителя Краснодарского края в Совфеде РФ.

Двое мужчин, чьи голоса похожи на голоса известного продюсера и миллиардера, дают крайне нелестную оценку Владимиру Путину и руководству РФ, а также делятся видением мрачных перспектив страны.

Судя по содержанию, разговор состоялся 2 месяца назад. Сам Пригожин, комментируя появившуюся запись, заявил, что разговор «создан нейросетью». «Мою политическую позицию все знают. Но, когда я послушал аудиозапись, я сам чуть было не поверил в то, что это я», – подчеркнул продюсер, бывший «доверенным лицом» Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Впрочем, позднее все же признался, что некий такой разговор был.

Приводим некоторые выдержки из 30-минутной записи:

«Ситуацию они просрали, страну они просрали, все они просрали. Они [все] могли, когда все шло на подъем, когда на них дождем сыпало бабло. А вот когда трудная ситуация, они все проявили, что они никчемные, недееспособные».

«Он [Путин] говорил, что все ничего, главное — армия. А оказалось, что и армии тоже нет».

«Пустышка, (междометие), пустышка. Закомплексован и этот, и второй. Лилипуты. Их все ненавидят. Вопрос в том, когда все это кончится».

«Они оборзевшие. Вот в чем трагедия. Оборзевшие. Они недовольны тем, что им «жить не дали». Для них люди просто мусор».

«Подальше от всего этого, это уже надолго, к сожалению. Он назад не пойдет, вперед не может. Там грызня, они будут топить друг друга, потому что они тонут. Они понимают, что уже все».

«Медведев говорит, дрова и уголь не нужно, у нас у всех газ. Ни фига себе. В Туве 90% топит углем и дровами; в Бурятии. Они вообще как будто не с того света (междометие)».

«Они креативно проиграли «Кварталу 95» [украинская аудиовидеостудия основанная в 2003 году Владимиром Зеленским]. И то что они говорят, что против них воюют те, се; они сами им дали повод. Его загнали в это. Он сам себя в это загнал. Ну честно говоря, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы (междометие). Все равно страну отдал, и никуда мы не денемся».

«У нас две няньки были здесь; они с утра до вечера плачут, дети там. Говорят, выживут, не выживут, за что они воюют, почему они там?»

«Вопрос, что будет после них? Пойдут с одной стороны кадыровцы, пригожинцы, будут опричники. Будет махновщина (междометие). Будут махать кувалдами, кинжалами».


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