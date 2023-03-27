СМИ: Екатерину Варнаву заметили в компании Сергея Капкова через полгода после развода с Александром Молочниковым

Похоже, Екатерина Варнава не горюет после расставания с бывшим возлюбленным, режиссером Александром Молочниковым. По сведениям инсайдеров Telegram-канала “Только никому”, сейчас она проводит время в Тель-Авиве в обществе Сергея Капкова. И, судя по всему, это не просто дружеские посиделки: источники утверждают, что актрису и депутата государственной думы связывают романтические отношения.

Наши агенты заметили девушку в одном из ресторанов креативного района Тель-Авива Неве-Цедек в компании Сергея Капкова. Говорят, что пара была очень увлечена друг другом, довольный Сергей гладил ручки, голубки мило романтично общались, – пишут редакторы “Только никому”.

Екатерина Варнава (фото из соцсетей)Сергей Капков (фото из соцсетей)

Отметим, что и сам Сергей Капков не так давно пережил развод — он расстался с бывшей женой Софьей Гудковой два года назад.

О том, что Варнава разошлась с Молочниковым, стало известно в сентябре прошлого года. Тогда же режиссер дал откровенное интервью, в котором подробнее рассказал как о расставании, так и о спонтанной свадьбе с комедианткой.

О романе Варнавы и Молочникова заговорили летом 2020 года. Екатерина и Александр подтвердили свои отношения лишь в октябре, появившись вместе на красной дорожке “Кинотавра”. Заставить их прервать молчание относительно личной жизни смогла только Ксения Собчак — в одном из своих выпусков она расспросила влюбленных о статусе их отношений.

Екатерина Варнава и Александр Молочников