20 хитов “фабричной сборки”

Двадцатилетие “Фабрики звезд” — неплохой повод вспомнить и участников популярного телепроекта и песни, которые были записаны на пике их славы. Даже по меркам скоропортящейся поп-музыки треки тех времен трудно назвать потешным музыкальным антиквариатом, потому как создавались они в условиях, когда в России уже имелось все необходимое для сносного студийного звука. МТС Live и Красный квадрат организуют концерт, который на один вечер вернет атмосферу той самой “Фабрики”. Однако на ментальном уровне это совсем другая музыка, и она уже становится предметом ностальгии.

По-своему удивительным можно назвать то, что “фабричные” хиты и сама “Фабрика звезд” многими воспринимаются по-разному. Лично я, как журналист, который знаком с закулисной стороной дела, всегда видел в этом телепроекте абсолютно неправильное толкование сути музыкальной карьеры. Миллионы молодых людей, посмотрев это шоу, могли подумать, будто преуспеть в музыке — это значит “круто попасть на ТВ”. Нет смысла учиться писать песни, записывать их на свой страх и риск, исполнять живьем в попытке заслужить внимание и доверие аудитории. На самом-то деле нужно просто засветиться в популярной телепередаче и найти продюсера, который соберет из тебя артиста как кубик Рубика.

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Многие попали, из некоторых даже что-то собрали, но через двадцать лет внушительная часть победителей “Фабрики звезд” остались лишь героями телешоу. Справедливости ради необходимо признать, что пост-фабричная деятельность этих артистов совпала с временами, когда местная музыкальная индустрия работала словно в холостую. Эпоха заказников и корпоративов стала временем спроса на ретро-хиты, тотальное пиратство делало новую музыку не самым выгодным товаром, и в итоге “фабричные” артисты записали очень мало оригинального материала.

Тем не менее, есть песни, которые до сих пор вызывают у публики исключительно теплые чувства. В представленной на музыкальных платформах в преддверии большого юбилейного концерта двадцатке хитов “Фабрики звезд” собраны песни, которые в свое время открыли публике новых артистов. Спустя десятилетия эти треки являются весьма красноречивым подтверждением того, как изменилась музыка.

Стас Пьеха

Попробуйте послушать двадцатку современных хитов из какого-нибудь горячего плейлиста. Уже к середине списка у вас, скорее всего, возникнет ощущение, будто звучит одна и та же песня, и вся разница сводится к женскому или мужскому вокалу. Одинаковый ритм, одинаковые басы, всюду автотюн. В “фабричной” двадцатке очень трудно кого-нибудь с кем-нибудь перепутать. Эти песни были написаны во времена, когда успех видели в непохожести на конкурентов, поэтому чарты напоминали пестрые лоскутные одеяла.

Весьма популярной была и идея адаптации западной музыкальной моды к реалиям местного рынка. В начале нулевых в Британии бушевали страсти по инди-року, и Павел Артемьев из группы “Корни” написал настоящий стадионный боевик с поправкой на то, что фанатеть по нему будут все-таки не в британских графствах, а в наших регионах. За годы, минувшие с тех пор, группа уже без половины участников оригинального состава “Корни”, кажется, почти отработала свой ресурс, но эта песня все еще звучит более, чем убедительно.

Доминик Джокер

Доминик Джокер явно не сорвал банк, когда был участником бой-бэнда “2Х2”, но на “Фабрике звезд” он вдруг стал автором и продюсером, способным превращать в золото все, к чему прикасаются его руки. “Плачут небеса”, в которой отметились Тимати, Алекса и другие звезды того сезона, можно назвать идеальным коктейлем из попсы и r’n’b, где всего в меру. И если эта пестрая банда хотела сыграть в местный Black Eyed Peas, то у них неплохо получилось.

Михаил Гребенщиков пришел на “Фабрику” уже в ранге дискотечных дел мастера, и его умение делать треки для бесчинств на танцполе получило заслуженную аудиторию. Песни Михаила Гребенщикова иногда собраны словно из обрывков, которые наложили на звук самого дешевого синтезатора, но в итоге и обрывки и звук словно созданы друг для друга. По большому счету, не так важно как он это делает, если трек жизнеспособен через двадцать лет.

Юлия Савичева

Группа “Фабрика” была создана Игорем Матвиенко с явной оглядкой на советскую эстраду если не в имидже, то в песнях. Но в треке “Про любовь” у композитора проявилась, возможно, нереализованная страсть к диско, и этот тот самый случай, когда не самая модная музыка превращается в модную фишку, и подобное сочетание становится большим хитом.

Ирина Дубцова, вольно или невольно, вывела для себя идеальную формулу душещипательных женских баллад. Формула эта по нынешним временам не такая уж простая. Нужна приятная мелодия, а не мотивчик, точные слова, а не хуки, и, наконец, драматичное, немного театральное исполнение. Если вы попадете на концерт певицы, то убедитесь, что она по-прежнему все так и делает. “О нем” явно не была на пике моды в момент премьеры, но узнается по первым аккордам через годы и расстояния. Возможно это происходит потому, что сейчас так мало кто пишет.

Ирина Дубцова

Из двадцати представленных в плейлисте артистов едва ли найдется пять, которых сейчас можно отнести к высшей эстрадной лиге. Но абсолютно все они сумели получить от своего участия в “Фабрике звезд” огромный приз в виде песен с большим сроком годности. Эта музыка сделана, конечно, с промышленным размахом, но не без души. Наверное поэтому и живет она дольше, чем ожидалось.

Убедиться в этом вы сможете 22 апреля на большом юбилейном концерте с участием двух десятков артистов из разных сезонов “Фабрики звезд” в МТС Live Холл.

Текст: Илья Легостаев, музыкальный обозреватель “МК”