Дудь*, Кузнецов и фантастические твари

Обзор новинок Youtube за неделю от Ирины Петровской.

Название голливудского фильма «Фантастические твари» Юрий Дудь* вынес в заголовок своего нового выпуска. Если совсем точно — «*** (запрещенное в РФ слово. — И. П.) и Фантастические твари». Без кавычек. Понимайте, как хотите. Хотя есть и прямое толкование. Герой выпуска актер Александр Кузнецов сыграл в этом фильме одну из ролей. Чей актер? Российский? Украинский?

В том-то и дело, что и российский, и украинский.

Родился и большую часть жизни прожил в Крыму (тогда украинском). В 21 год поступил в московский ГИТИС. Получил российское гражданство, сохранив и украинское. Папа русский. Мама украинка. Папа за Россию. Мама в шоке. А как быть ему? Разорваться между странами, которые он одинаково любит? Выбирать между родителями — кто дороже? Упаси господи от такого выбора и от абсолютно библейского, как он сам говорит, сюжета, внутри которого оказался совсем молодой человек.

Кузнецову всего 30. Такой стремительной актерской карьере мог бы позавидовать любой. Его рано заметили самые видные режиссеры России. Наперебой приглашали сниматься.

Потом случилось вообще непредставимое — Голливуд и роль в «Фантастических тварях». Съемки закончились в феврале прошлого года. Кузнецов рассказывает Дудю: это казалось волшебным сном.

24 февраля 2022 года все обрушилось. Роковое известие застало его по пути на съемки фильма «За нас с вами». В 7 утра позвонила подруга с Украины. Не просто не поверил — был абсолютно уверен, что этого не может быть! Когда доехал, понял: может. Режиссер фильма Андрей Сергеевич Смирнов (создатель легендарного «Белорусского вокзала») закрылся в своем вагончике и долго сидел там один. Все за него боялись. После обеда все-таки что-то отсняли.

В марте Александр уехал. Потом вернулся, чтобы закончить незавершенную работу и никого не подвести под монастырь. Все это время ему было тошно в прямом смысле слова. Думал, что начались проблемы со здоровьем, а оказалось — это сопротивление организма, его реакция на стресс и неспособность осознать, что все происходящее — нереальная явь.

21 сентября уехал совсем. Ну то есть как совсем? Он и раньше надолго уезжал и вообще мечтал и мечтает быть свободным гражданином мира. «Я не ощущаю Украину родиной или Россию родиной, — говорит в интервью Дудю. — Я люблю Россию и очень люблю Украину. Родина для меня там, где люди, к которым я привязан». Но и оставаться больше не мог: не мог делать вид, что ничего не происходит, не мог, как ни в чем не бывало, продолжать сниматься, не мог молчать: «Я не хочу свою единственную жизнь провести так, чтобы мой мозг медленно гнил и умирал оттого, что какие-то люди решили за меня, что мне говорить и что думать».

Кадр vdud / Youtube

На погранконтроле актер предъявил бумагу с приглашением на съемки. Честно признался Дудю: состряпал ее сам, узнав, что режиссер Сарик Андреасян снимает в Ереване сериал. Даже поставил липовую печать.

А что ему было делать? Становиться под ружье?

Дальше интересно. Сарик Андреасян сразу после выхода интервью в эфир оперативно отреагировал на слова Кузнецова: «Хочу официально сказать от лица нашей компании и от себя лично, что мы никакого отношения к этому не имеем, мы даже не знакомы с Александром. Это абсолютно его собственный креатив и нарушение закона». Кузнецов же и так признался: никаких съемок у Андреасяна запланировано не было, «охранную грамоту» он себе выписал сам. Но береженого Бог бережет — вот Андреасян на всякий случай и поберегся. Знамение времени.

И, конечно, мгновенно пошел вой на болотах… то есть в патриотическом сегменте ютуба. Там Юрий Дудь, в принципе, источник неизбывной ненависти. Они к нему такую неприязнь испытывают — «кушать не могут» (как говорил один из героев фильма «Мимино»). Его популярность, миллионные просмотры и полное безразличие к ярлыкам и оскорблениям не дают им спокойно дышать.

На ютуб-канале «Абзац и Ыыху» два пожилых и с виду респектабельных господина — Михаил Шахназаров и Александр Карлов — целых двадцать минут упражнялись в словоблудии, на все лады склоняя Дудя и его героя. «Знаешь, Дудь подсдал. Подсдал Дудь. Давайте все вместе: «ПодсдалДудь»… Это глагол». Восторженная публика в комментариях живо включилась в этот конкурс веселых и находчивых, оригинально рифмуя: «Дудь — муть», «Дудю вдуть».

Михаил Шахназаров и Александр Карлов. Скриншот

Вслед за тем Шахназаров (в прошлом — рижанин и даже, говорят, писатель с закрепившейся за ним в литературных кругах кличкой «Гомофоб») жирно намекнул на сексуальную ориентацию упомянутых персонажей как на дополнительный неприглядный штрих к их портретам. А затем уже оба ведущих взялись за Кузнецова — предателя и неблагодарную Фантастическую тварь (без кавычек). Припомнили ему, что рекламные постеры фильма «Сердце Пармы» с фотографией артиста появились на российских улицах как раз в дни, когда он уезжал из страны. «Деньги за «Сердце Пармы» вы, Александр, получили. Как бы поступил честный человек? Он бы заявил: «Я против того, чтобы «Сердце Пармы» шло на экранах нашей страны».

В следующем своем эфире Шахназаров вернулся к этому интервью и с удовлетворением констатировал: «Ветераны России» попросили СК проверить высказывания Кузнецова, в которых они обнаружили публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичные действия, направленные на дискредитацию армии». Новая порция гомофобных выпадов Шахназарова уже не только в адрес Кузнецова, но и целого «Гоголь-центра», где он играл, органично дополнили патриотический порыв бдительных «Ветеранов».

Фантастические твари (без кавычек) тоже фигурировали в ернических речах Шахназарова. Богатый образ. Отчего бы не позаимствовать пусть даже и у Дудя? Позаимствуем и мы. И тоже без кавычек.

Ирина Петровская,

телеобозреватель,

ведущая подкаста «Смотри в оба»

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».Топ-5 лучших выпусков недели на YouTubeИрина Петровская рекомендует посмотреть«ВДУДЬ»

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