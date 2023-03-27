Недостаток сна повышает риск развития кариеса

По словам врача, недостаточный сон может стать причиной заболеваний десен и неприятного запаха изо рта. Многим людям из-за напряженной жизни трудно получить необходимые семь-девять часов сна каждую ночь. Это может иметь серьезные последствия для зубов, несмотря на очевидные проблемы, связанные с недосыпанием.

Потеря зубов может быть вызвана бессонными ночами. Воспаление десен – распространенная проблема, которая может быть вызвана недосыпанием. Также известное как гингивит или заболевание десен, оно возникает, когда организм вырабатывает дополнительные воспалительные гормоны.

Кровоточивость десен – первый признак воспаления десен. При появлении кровоточивости десен следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Это может указывать на более серьезные проблемы, такие как пародонтит (образование карманов между зубами и деснами) и возможную потерю зубов.

Элайнеры могут стать причиной скопления бактерий на зубах, что может привести к дальнейшим проблемам. Исследования также показали, что люди, страдающие пародонтитом, более склонны к сердечным приступам, инсультам или другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Заболевания десен, также известные как пародонтоз, могут повысить риск возникновения инсульта, инфаркта или любого другого сердечно-сосудистого заболевания. Однако непосредственной связи между ними нет. Однако многие люди, страдающие от сердечных заболеваний, также имеют здоровые десны. Не все, у кого есть заболевания десен, подвержены риску. Эта связь может объясняться общими факторами риска, такими как курение и нездоровое питание.

Скрежетание зубами. Хотя бруксизм часто вызывается стрессом или беспокойством, он также может быть результатом недостатка сна. Если в легких случаях лечение может и не потребоваться, то те, кто слишком часто сжимает и напрягает зубы, могут столкнуться с серьезными проблемами, такими как головные боли или мигрени. У них также могут появиться сплющенные зубы, трещины на зубах, чувствительность зубов и потеря зубов. Это может привести к преждевременному износу элайнеров. Если у вас есть какие-либо опасения, сообщите об этом своему стоматологу.