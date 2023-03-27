Российское правительство повышает квоты на экспорт минеральных удобрений

Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, правительство РФ увеличило объем экспорта минеральных удобрений на 300 000 тонн. Он составит более 12,6 млн тонн.

Согласно пресс-релизу правительства, “постановление действует до 31 мая 2023 года. Оно предусматривает увеличение квоты на экспорт аммония-нитрата”. Данное решение позволяет производителям удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции, если они в полном объеме необходимы внутреннему рынку. Распределением экспортных квот будет заниматься Министерство промышленности и торговли России.

Андрей Гурьев (президент Российской ассоциации производителей удобрений) заявил, что российский экспорт удобрений в 2022 году снизился на 15%, несмотря на отсутствие санкций на их продажу. По данным Financial Times, доходы российских экспортеров удобрений в 2022 году вырастут на 70% благодаря росту цен. И это несмотря на падение продаж на 10% и февральские прогнозы аналитиков о сокращении поставок.