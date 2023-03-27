В Китае арестовали чиновника, который построил забор на даче выше, чем у соседей

Зампредседателя Луйцзянского горкома КПК (провинция Сычуань) Чжан У арестован по подозрению в аморальном поведении, дискредитирующем образ коммуниста и члена партии.

На чиновника донесли его соседи по дачному кооперативу, где он установил вокруг своего участка забор высотой в 145 сантиметров.

Соседи сообщили властям, что чиновник, воздвигнувший слишком высокий забор, который почти на 15 сантиметров выше тех, что установлены на участках соседей, пытается таким образом возвыситься над простыми тружениками. К тому же, по их мнению, возведение высоких изгородей может служить признаком желания скрыть свою частную жизнь и богатства от товарищей.

Полиция Чэнду отреагировала на сообщение незамедлительно: на даче у чиновника прошли обыски, в ходе которых был найден незадекларированный видеомагнитофон Panasonic и свыше 2 тысяч юаней наличными. После этого Чжан У был уволен с занимаемой должности и арестован.

– Строительство таких высоких заборов для коммунистического чиновника не просто недопустимо, об этом даже помыслить нельзя, – говорит майор народной полиции Лунь Вэй. – Кто знает, какие богатства они могут прятать в своих «запретных городах»? Жировать на народные деньги? Конечно, имущественные нарушения Чжана У весьма незначительны, за видеомагнитофон и наличность ему грозит не более 5 лет трудового лагеря. Однако степень его морального падения просто невообразима. Думаю, он предпочтёт самоубийство позору в случае обвинительного приговора.

По сообщению соседей Чжана У, к настоящему времени скандальный забор демонтирован родственниками чиновника и сдан ими в металлолом.

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