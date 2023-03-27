Ариана Гранде отметила 10-летие совместного трека с бывшим бойфрендом, погибшим 5 лет назад

В этом году исполняется 10 лет с момента выхода композиции “The Way”, которую Ариана Гранде записала в сотрудничестве с музыкантом Маком Миллером. Исполнитель скончался 7 сентября 2018 года. Он был найден мертвым в собственном доме в долине Сан-Фернандо в Калифорнии. В отчете были отмечены “видимые признаки передозировки наркотиками”. Однако полиция не нашла в жилище доказательств того, что там в больших дозах употребляли запрещенные препараты.

Ариана Гранде

С момента трагических событий прошло уже больше 5-ти лет, несмотря на это Ариана часто вспоминает возлюбленного. В честь юбилея “The Way”, которая попала в топ-10 чарта Billboard Hot 100, исполнительница обратилась к поклонникам в социальных сетях. Она поделилась коротким сообщением, которое, казалось, было адресовано как фанатам, так и покойному рэперу.

Я люблю тебя, – написала она рядом с фрагментом из музыкального видео.

Ариана и Мак встречались с сентября 2016-го по май 2018 года. Певица рассказала об отношениях уже после того, как они расстались. Сразу после этого многие фанаты Мака Миллера обвинили певицу в аварии, в которую позднее попал артист. После чего она опубликовала в соцсетях развернутое заявление, в котором отмечала, что отношения распались, так как были “токсичными” и она не хотела чувствовать себя “няней или мамой”.

Напомним, в прошлом году наркодилер Мака Миллера был приговорен к 10 годам и 11 месяцам тюремного заключения за свою причастность к смерти артиста. Как сообщает издание Rolling Stone, в федеральном суде Лос-Анджелеса 39-летний Райан Майкл Ривис заявил, что был лишь посредником. Виновный утверждал, что, пока его не арестовали в Аризоне в сентябре 2019, он и понятия не имел, что именно препараты, проданные им, послужили причиной смерти рэпера.

Мак МиллерМак Миллер