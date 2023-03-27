Звезда комедии “Она — мужчина” Аманда Байнс останется в психиатрической клинике еще на неделю

После обрушившейся славы у актрисы Аманды Байнс начался крайне непростой период. Звезда комедий нулевых явно не была готова к такой популярности, которая сильно сказалась на ее психическом состоянии. Не так давно девушка отправилась на принудительную госпитализацию в психиатрическую лечебницу после того, как прогуливалась обнаженной по улицам в центре Лос-Анджелеса.

Девушка остановила проезжавший мимо автомобиль и призналась водителю, что впала в психоз. После этого она позвонила в службу спасения. Байнс увезли в полицейский участок. Там специалисты по психическому здоровью решили, что ей требуется стационарное лечение. Год назад Байнс вышла из-под опеки родителей.

На днях журналисты выяснили, что в ближайшее время Аманда не покинет стен клиники. Репортеры TMZ подчеркнули, что, судя по всему, Байнс ощущает себя вполне комфортно в стенах заведения и сама не торопится уходить оттуда. Правда, кое-что довольно сильно смущает персонал больницы: Аманда отказывается общаться с кем-либо.

Аманда Байнс

Напомним, что уже 3 апреля знаменитость отметит 37-летие. Вероятнее всего, этот день она проведет в клинике. Молодой человек Аманды, Пол Майкл, никак не отреагировал на новость о госпитализации. Из-за этого фанаты предположили, что пара уже рассталась.

В прошлом году Аманда Байнс начала обучение на мастера маникюра. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. Актриса опубликовала фотографии и видео из учебного заведения. Звезда нулевых добавила, что, помимо изучения оказания услуг в сфере бьюти-индустрии, она продолжит заниматься собственном бизнесом. В том числе в ее планах было развитие линейки одежды и ароматов.

Аманда БайнсАманда Байнс