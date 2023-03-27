В жилом доме в центре Москвы ликвидировано открытое горение

Пожарные тушат огонь в доме начала XX века постройки. Возгорание произошло на четвертом этаже жилого здания.

Открытое горение ликвидировано в 17:31. Площадь пожара составила порядка 170 квадратных метров.

“Силами пожарно-спасательных подразделений спасены четыре человека”, – сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

В экстренных службах агентству заявили, что спасено девять человек, в том числе двое детей.