В жилом доме в центре Москвы ликвидировано открытое горение
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Пожарные тушат огонь в доме начала XX века постройки. Возгорание произошло на четвертом этаже жилого здания.
Открытое горение ликвидировано в 17:31. Площадь пожара составила порядка 170 квадратных метров.
“Силами пожарно-спасательных подразделений спасены четыре человека”, – сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.
В экстренных службах агентству заявили, что спасено девять человек, в том числе двое детей.
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