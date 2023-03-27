 

“Страшный ад”: разбитая тяжелым недугом Успенская ищет донора

27.03.2023, 18:50, Новости дня
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Популярная российская исполнительница в жанре шансон Любовь Успенская смогла построить блестящую карьеру не только в нашей стране, но и за ее пределами. А вот с личной жизнью певице не повезло. Она была замужем четыре раза, но так и не обрела счастливую семью.

В крайнем браке у артистки родилась дочь Татьяна Плаксина. Несколько лет назад с ней произошло несчастье: девушка упала во время прогулки на велосипеде. Чтобы спасти лицо наследнице королевы русского шансона пришло пережить несколько пластических операций.

К слову, и ее звездная мать – частый гость у пластических хирургов. Благодаря хирургическому вмешательству Любовь Успенская даже в 69 лет сохраняет подтянутое лицо. Впрочем, случаются и негативные последствия.

После очередной пластики исполнительницу хита “К единственному нежному” разбил тяжелый недуг. Как отметила пластический хирург Дарья Фетисова, у певицы возникла травма нерва. Нарушение привело к перекосу рта. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.

Меж тем, сегодня Любовь Успенская больше переживает не за себя, а за дочь. Она порекомендовала наследнице не выходить замуж. Для будущих внуков певица предпочитает найти донора. Свои отношения с мужьями она характеризует как “страшный ад”.


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