Мнение: Результаты капитализма, китайская мечта и польза диверсификации

1. Блогер nikital2014 приводит набор графиков, показывающих впечатляющий прогресс человечества за последние полтора века: во много раз снизились уровень убийств и детская смертность, повысилась продолжительность жизни, улучшились многие другие ключевые показатели. Вот, например, график числа жертв голода в мире на 100 тысяч населения – на заглавной картинке. Цитирую (ссылка):



Если бы не советско-китайские коммунистические эксперименты (к слову, 5 миллионов в 1933 — это оптимистическая оценка), то график был бы ещё ровнее.

Действительно, хотя коммунисты и продолжают с завидным упорством ругать капитализм, всё же именно капиталистическая экономика и поощряемое капитализмом развитие технологий сделали наш мир сытым, весьма безопасным и приятным для жизни местом. Тогда как проекты радикального воплощения в жизнь коммунистических идей привели к ухудшению показателей безопасности и качества жизни (к счастью, временному, поскольку в итоге все коммунистические страны довольно быстро, по историческим меркам, свернули свои опасные эксперименты и повернули обратно к капитализму).

2. К вопросу о коммунистическом Китае. Блогер Алексей Райских, постоянно проживающий в Китае, рассказывает о двух многоквартирных домах, которые построил его китайский родственник – судя по тексту, простой работяга, трудолюбивый и экономный (ссылка):

Отец жены окончательно ушел на пенсию, всё. Мать тоже отошла от дел в совете коммуны.

Теперь новая жизнь, заслуженный отдых. С гордостью показали нам свои новенькие, впервые в их жизни выпущенные, загранпаспорта. Теперь присоединятся к армии китайских туристов по всему миру, к этим самым, так нелюбимыми россиянами, шумным группам китайцев пожилого возраста.

Вот вам китайская мечта на живом примере. Два дома (на фотках), в недрах которых 15 однокомнатных квартирок под аренду, и три нежилых помещения на первых этажах – тоже под аренду. Государственная пенсия отца уже и роли особо не играет, но она есть. Кто-то писал к моим старым постам комменты типа зачем в 1990-е в нищете любой ценой строить такие здоровенные дома? Ну вот зачем, на будущее.

Четверо детей, все женаты/замужем. 5 внуков/внучек + еще 2-3 в проекте. Никто не разругался с родителями, никто не убежал, все общаются, на праздники всегда собираются вместе. Да и не только на праздники.

Приятно что мы в Гуанчжоу с женой по делам приехали – а семья собралась, сестра с мужем и детьми приехали, на выходные остались, до утра разговаривали. Воскресный обед – все вместе. Семейные ценности очень сильны.

На фотках отец лично мажет гидроизоляцией шахту лифта в своем новом доме. Никому не доверяет это дело. Мечтал о доме с лифтом, чтобы стареть спокойно, не думая о том, как подниматься на 6 этаж пешком. Сделал.

Я прямо теряюсь от таких историй. Неужели в коммунистическом Китае дозволяют гражданам подобный паразитизм? Может быть, в Китае всё же капитализм? Или, может быть, честный работяга, самостоятельно построивший пару домов, всё же не является паразитом?

3. В «Школе Капитализма» я рассказываю о текущем положении дел в экономике России, а также читаю небольшую проповедь о пользе диверсификации. Цитирую из начала поста (ссылка):

Мой товарищ заготовил несколько сотен тысяч рублей, чтобы делать себе зубы. Он слегка подзапустил их когда-то давно, и вот теперь привет из прошлого — надо ставить имплантаты. Идти к стоматологам он планировал примерно в апреле прошлого года. Тут хоп — Сбер падает до 120 рублей за акцию, хотя до начала СВО он стоил 250 рублей, а в конце 2021 — целых 370 рублей. И мой товарищ откладывает зубы на попозже, чтобы воспользоваться скидкой, купив на все свободные деньги привилегированных акций Сбера.

Месяцы идут, Сбер проседает ещё ниже, до 100 рублей за бумагу. Однако российская экономика оказывается прочной, как каменный домик Наф-Нафа, а конкретно Сбер — достаточно продвинутым технологически, чтобы обойтись без лицензий на иностранное ПО.

Лирическое отступление. Масштабные айти-проекты, вот всякие там монструозные системы для миллионов пользователей под обслуживанием крупных банд программистов, всегда сделаны плохо и криво, всегда полны багов и держатся только за счёт бесчисленных подпорок-костылей…