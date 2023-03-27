Скандалы: К «Соколу» подлетел «Орелъ»

На чем сегодня зарабатывают осколки Саратовского авиазавода

После крушения Саратовского авиазавода уцелело не только его дочернее предприятие«Сокол», но и компании «Сфера-Авиа» и «Орелъ». Последний расширяет производство в областном центре. Новый цех будет работать в основном гражданский сектор. Сейчас «новоселы» заняты уборкой зарослей на арендованном участке.

Завод ООО «Сфера-Авиа» вышел из заготовительно-штамповочного производства САЗа, которое к началу 2000-х годов доросло до агрегатно-сборочного предприятия полного цикла. Работа предприятия е останавливался даже в самые черные дни банкротства и разрушения головного гиганта авиастроения, однако кончилось все тем, что пензенские «оздоровители» вынудили «Сферу» уйти с родной промплощадки. В итоге коллектив взял в аренду цех на зуборезном заводе, а после выкупил его в собственность.

Тридцать лет опыта в холодной листовой штамповке привели к тому, что предприятие сосредоточило солидный парк оборудования, в том числе комплексы лазерной резки, компетентный персонал и большую клиентскую базу. Среди заказчиков представлены несколько отраслей промышленности – помимо авиастроения, это еще и машиностроение, строение судов и вагонов. По плечу заводу со штатом более 100 человек и производство металлоконструкций.

Работает с металлом и компания ООО «Орелъ», соучредителями которой выступили некоторые создатели «Сферы-Авиа». Однако основной профиль «Орла» это обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, есть еще 10 ОКВЭД, в том числе механообработка металлоизделий, производство прицепов и полуприцепов, ковка, прессование, объемная и листовая штамповка и профилирование листового металла, а также разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению.

Истоки этой компании, как сообщает корпоративный сайт, тоже в заготовительно-штамповочном производстве «САЗа», сейчас «Орелъ» выпускает продукцию военного и гражданского назначения. Среди партнеров – свыше 10 заводов от Краснодара до Новоалтайска. В 2021 году выручка предприятия выросла и составила 74,3 млн рублей, надо думать, еще более удачным оказался 2022 год.

— Мы увидели, что на холодную штамповку имеется устойчивый спрос с хорошей динамикой, и приняли решение расширять производство, — рассказал «БВ» один из соучредителей обеих компаний Юрий Вишняков. – Поэтому и вышли на аукцион на право аренды участка в Заводском районе Саратова.

На аукцион, который провел еще 27 января комитет по управлению имуществом г. Саратова, был выставлен участок на улице 2-я Пионерская площадью 1638 кв.метров. Он расположен в границах приаэродромных территорий аэродрома Саратов (Сокол) и аэродрома Энгельс-2, а также частично заходит на территорию промплощадки ООО «Мебельная фабрика «Мария». По данным публичной кадастровой карты кадастровая стоимость участка — 2 727 007 рублей, он относится к категории земель населенных пунктов, разрешенное использование — для размещения производственных зданий.

Участок находится недалеко от дислокации ООО «Сфера-Авиа» на ул. Огородной, видимо, поэтому завод «Орелъ» и присмотрел эту землю. Понравилась она и второму участнику — ИП Илье Скрыльникову. По открытым данным, неподалеку у предпринимателя расположена станция техобслуживания автомобилей «Даймонд авто».

Стартовая величина годовой арендной платы составила 368 тысяч рублей, шаг повышения по условиям аукциона – 11 тысяч рублей. Конечную ставку аренды Юрий Вишняков не назвал, заключенный 27 февраля договор обнаружить на сайте torgi.gov.ru не удалось, однако очевидно, что земля досталась заводу в конкурентной борьбе.

— Сейчас корчуем деревья, сносим какие-то разрушенные сараи, — рассказал «БВ» Юрий Вишняков. – Для нас важно, что есть возможность подключиться к коммуникациям. После расчистки начнем строительство промышленного корпуса, затем поставим оборудование, взятое в лизинг, планируем запустить предприятие примерно через три года.

Естественно, будут и новые рабочие места, по прогнозу Юрия Вишнякова, на новом предприятии будут трудиться порядка 50 человек.

Все это очень обнадеживающие новости. Отметим, что за январь 2023 года индекс промышленного производства в Саратовской области составил 94,6% в сравнении с январем 2022 года. Однако при общем спаде есть отрасли, которые показали рост. Среди них, по данным областного минпромэнерго, – выпуск машин и оборудования, а это как раз потребители продукции и услуг «Сферы-Авиа» и ООО «Орелъ».

Справка «БВ». По открытым данным, ООО «Орелъ» зарегистрировано в 2000 году, уставный капитал -200 тысяч рублей. Соучредителями с долями 23% являются Юрий Вишняков, Ирина Васильева, Людмила Сугак, Геннадий Проказов, у директора компании Сергея Лаврентьева 8%. Ирина Васильева также является учредителем ООО «СМЦ «Мир стали», Геннадий Проказов – ЗАО «Матрица».

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”