 

Лекарства действуют эффективнее, когда слышно любимую песню

27.03.2023, 18:20, Разное
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Новые исследования показывают, что прослушивание музыки может повысить эффективность лекарств. Музыка способна поднять настроение, независимо от того, являетесь ли вы большим поклонником одного конкретного жанра или он любим многими.

Исследование показало, что прослушивание музыки, которая нравится, может быть не только расслабляющим времяпрепровождением. Музыкальные интервенции можно сравнить с безрецептурными лекарствами. Их может назначить любой человек, даже врач.

“Боль и тревога – это неврологические явления, которые интерпретируются вашим мозгом как состояние”, – пояснила специально для МедикФорума Татьяна Захарова, семейный врач. Тошнота, вызванная химиотерапией, – это не проблема желудка, а неврологическая проблема. В экспериментальном исследовании 12 пациентов, проходящих химиотерапию, попросили включать любимую музыку в течение тридцати минут каждый раз, когда они принимали лекарство от тошноты. Эта музыка также включалась добровольцами каждый раз, когда возникала тошнота в течение первых пяти дней после химиотерапии. Результаты показали, что пациенты меньше беспокоились об интенсивности тошноты и дискомфорте.

Музыка запускает множество нейронов в мозге. Тошнота, вызванная химиотерапией, вызывается серотонином, основным нейромедиатором. Самый низкий уровень серотонина был обнаружен у пациентов, которые слушали успокаивающую музыку. Это говорит о том, что серотонин не распределялся по организму, а оставался в кровеносных пластинах.


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