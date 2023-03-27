Несертифицированные специалисты не имеют достаточной квалификации для прошивки телефонов Android

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27.03.2023, 18:20, Разное
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Не сертифицированный специалист может установить вирусы на смартфоны клиентов Android и модифицировать программное обеспечение. Об этом “Газете.Ru” рассказал Дмитрий Галов (эксперт по кибербезопасности “Лаборатории Касперского”).

Прошивка устройства – это другое название модификации системного программного обеспечения. Эта процедура может использоваться для изменения программного обеспечения телефона или добавления новых функций, недоступных его производителю. Недавние сообщения СМИ обратили внимание на то, что в РФ мелкие сервисные центры и частные мастера начали массово предлагать услугу по прошивке телефонов Samsung для активации системы бесконтактных платежей Samsung Pay. Также речь может идти о [внедрении] различных вредоносных и нежелательных программ, начиная от рекламного ПО и заканчивая троянами.

Галов добавил, что после прошивки возможны сбои в работе устройства, которые могут включать в себя некорректную работу финансовых сервисов, например, связанных с транзакциями. В некоторых случаях перепрошивка может привести к потере данных или сделать устройство бесполезным. Эксперт отметил, что перепрошивка может открыть множество возможностей для недобросовестных техников, поскольку у него есть неограниченный доступ к внутренним настройкам.

Галов пояснил, что прежде чем производить какие-либо манипуляции с экраном смартфона, важно оценить все риски и обратиться в сертифицированные сервисы.


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