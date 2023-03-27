Мнение: Знак недовольства

Путин тут всех потряс очередной дикой инициативой – разместить в Белоруссии ТЯО (тактическое ядерное оружие). Одна из причин, по всей видимости – почти в буквальном смысле надеть на Белоруссию “пояс шахида”, оставив у себя в руках радиоуправляемый взрыватель, “чик – и ты на небесах”. Ситуация у РФ такая, что даже полусумасшедший Лука наверняка предпочел бы отползти в сторону и прикинуться ветошью – чем продолжать хоть как-то с нами ассоциироваться. Что уж говорить про тех, кто может прийти после и вместо Лукашенко…

Но был, видимо, и другой резон – просто нахамить. Причем адресат для хамства – не кто иной, как сам Винни-Пух, или “товарищ Си” из Китая. Ведь с ним буквально 5 дней назад Путин подписал совместное Заявление, в котором буквально было выражено “совместное стремление к нераспространению ядерного оружия и к отказу от его размещения на территории других стран…” Выглядит, конечно, просто как какая-то невменяемая политика. Обязался “не распространять на другие страны”, подписался – неделя не прошла, как тут же нарушил!

Но тут еще можно вспомнить, что и вообще программа трехдневного визита Си в Россию оказалась какой-то скомканной. Похоже, Си даже и улетел раньше, чем изначально планировалось. Или его встреча с Зюгановым: сначала анонсировали, что это будет именно встреча с КПРФ (в рамках “коммунистического сотрудничества”), потом – что в ней примет участие почему-то еще и Володин, как глава ГД), а потом она как-то и вовсе рассосалась.

Другими словами – “не договорились”. После бесплодных тёрок Китай попросту показал России в лице Пути-пута кукиш – и потому заявление Путина о ввозе на ТЯО на территорию Луки стало “страшной местью”. Путин, попросту говоря, тем самым ставит китайского Винни-Пуха в положение идиота: он летал, чего-то там совместно подписывал, три дня потратил – в итоге выраженными публично обязательствами в России тут же публично подтерлись.

Нет сомнения, что “глубинный народ” испытает от этого фортеля очередное глубокое удовлетворение – “а наш-то крут”, “так их, косоглазых”, “не на того напали”, и, наконец, классическое “Как пожелаем, так и сделаем!” – и, типа, никакие китаёзы нам не указ. Ну-ну.

В принципе, как бы и наплевать – переживать за правящую в России клику занятие более чем странное и вздорное, чем быстрее сломают себе шею, тем лучше; однако “месть” действительно страшная – и вот это пугает. Тактическое ядерное оружие – не шутка, вообще ЯО – не шутка. Утащат всех за собой эти идиоты, ни за понюх табаку. Обидно.