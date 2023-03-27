Бейонсе представила совместную коллекцию с Balmain по мотивам альбома “Renaissance”

Певица Бейонсе стала героиней апрельского номера французской версии журнала Vogue. На обложке издания поп-дива предстала в одном из нарядов из ее новой совместной коллекции с Balmain. Вместе с креативным директором модного дома Оливье Рустеном певица создала кутюрную коллекцию, вдохновением для которой послужил ее альбом “Renaissance”, вышедший в прошлом году.

В линейке представлено 16 нарядов. Каждый из них соответствует одной из песен с альбома. По словам дизайнера, сотрудничество началось спонтанно. Он просто начал делать наброски, слушая “Renaissance”, и не смог остановиться.

Я начал связывать эти наброски с альбомом, менять их в зависимости от мелодии и текста. Я совсем не собирался этого делать, но был вдохновлен музыкой.

Бейонсе и Оливье Рустен

Создав несколько десятков скетчей, Оливье связался с Бейонсе и предложил поработать вместе над коллекцией одежды. Певица была удивлена, но с радостью согласилась.

Я благодарна Balmain и Оливье Рустену за то, что “Renaissance” получил кутюрное воплощение. Заниматься дизайном вместе было настоящим освобождением, — написала Бейонсе в соцсетях, где поделилась совместной фотографией с модельером.

Ранее стало известно о том, что Бейонсе отправится в международный концертный тур с новым альбомом “Renaissance”. Это первые сольные выступления исполнительницы такого масштаба с 2016 года. Последний раз певица была в мировом турне “Formation” с одноименной пластинкой 6 лет назад.

Бейонсе на обложке французского VogueБейонсеБейонсеБейонсе и Оливье Рустен