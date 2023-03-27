 

Эмма Уотсон замечена с бывшим парнем — новые фото

27.03.2023, 17:44, Разное
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В последнее время в таблоидах появляется все больше информации о личной жизни актрисы Эммы Уотсон. Звезду “Гарри Поттера” папарацци заметили в компании ее экс-возлюбленного Брендана Уоллеса. В СМИ появились фотографии, на которых пара веселится на концерте Тейлор Свифт в Лас-Вегасе. Бывшая пара выглядела счастливой и радостной. Посмотреть фото можно здесь.

Они так мило болтали и переглядывались друг с другом, — говорят фанаты.

Эмма Уотсон встречалась с Бренданом в 2018 году. Об этом стало известно после того, как папарацци засняли влюбленных на отдыхе в Мексике. На снимках пара целовалась в кафе. Спустя год, в 2019-м, они расстались. Тогда Уоллеса заметили на свидании со звездой “Белого лотоса” Александрой Даддарио. Однако и с этой актрисой у Брендана не сложилось. Летом прошлого года она вышла замуж за продюсера Эндрю Форма.

Эмма Уотсон

Сама Эмма предпочитает не говорить о своих романах. По словам инсайдеров, в 2021 году актриса была помолвлена с бизнесменом Лео Робинтоном. Поклонники с нетерпением ждали красивой свадьбы, но этого так и не случилось.

Несмотря на романы Эммы, фанаты “Гарри Поттера” до сих пор “шипперят” ее и Тома Фелтона. Актеры все эти годы упорно отрицают, что между ними были романтические отношения, но при этом не раз открыто заявляли о нежных чувствах друг к другу. Вновь об этом заговорил 35-летний Том уже на страницах своих мемуаров под названием “Beyond The Wand”. По словам актера, сыгравшего Драко Малфоя, на съемках он встретил “родственную душу” в лице Эммы, и свою дружбу они пронесли сквозь года. О химии между молодыми актерами говорили не раз, и у них действительно было нечто похожее на роман.

Эмма УотсонКадр из фильма


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