 

«Истребляет людей без ущерба природе» – Грета Тунберг поддержала боевое применение обеднённого урана

27.03.2023, 17:33, Разное
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Снаряды с обеднённым ураном не наносят ощутимого вреда природе и потому должны активнее применяться на поле боя. К такому выводу пришла почётный доктор факультета теологии Хельсингского университета Грета Тунберг.

Война в УкраинеПо словам учёного, вредные вещества, содержащиеся в снарядах, влияют только на солдат их использующих, а также на бойцов противника. Их влияние на окружающую среду минимально.

– Мы должны пользоваться ими активнее и нарастить их производство»\, – считает она.

Кроме того, Тунберг призвала страны Европейского Союза вложиться в развитие экологически чистых технологий военной промышленности, которые позволят «истреблять живую силу противника, не причиняя ущерба природе». Так, по её словам, европейским странам самое время сместить акцент с выпуска самолётов на развитие сухопотных войск и производство танков eco-friendly класса на электрических двигателях. Вспомнила академик и о бронепоездах времен Второй мировой войны.

– Я сама много времени провела в поездах дальнего следования, показывая пример экологически порядочного поведения. Думаю, что мы недооцениваем железные дороги, когда речь идёт о вопросах военного характера, – отметила Тунберг.

В своей лекции она также затронула тему стратегической обороны и средств доставки атомных боеприпасов.

– Если начнётся ядерная война, мне бы не хотелось, чтобы природа, кроме радиационного заражения, страдала ещё и от парникового эффекта, образуемого при отработке топлива межконтинентальных баллистических ракет. Эту проблему нужно решить как можно быстрее, пока ракеты не полетели, – добавила она.

На слова Тунберг уже отреагировала председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен. Она высоко оценила предложения юной активистки и призвала мировую общественность прислушаться её к советам «ради спасения мира, в которым мы все живём, нашего общего дома».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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