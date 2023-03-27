В Москве выпала почти четверть мартовской месячной нормы осадков – синоптик

Почти четверть от месячной нормы осадков марта выпало в Москве с сильными дождями 26 марта. Информацией поделился сотрудник центра погоды “Фобос” Михаил Леус.

“В Москве на главной метеостанции города, ВДНХ, за сутки выпало 10 мм осадков, что оказалось ниже суточного рекорда этого дня, установленного 26 марта 1951 года, составляющего 11,8 мм. Тем не менее это составляет почти четверть от месячной нормы марта”, — цитирует Леуса RT. Эксперт добавил, что с начала первого весеннего месяца в Москве выпало 133% от нормы.