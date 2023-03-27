 

В Москве выпала почти четверть мартовской месячной нормы осадков – синоптик

27.03.2023, 17:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Почти четверть от месячной нормы осадков марта выпало в Москве с сильными дождями 26 марта. Информацией поделился сотрудник центра погоды “Фобос” Михаил Леус.

“В Москве на главной метеостанции города, ВДНХ, за сутки выпало 10 мм осадков, что оказалось ниже суточного рекорда этого дня, установленного 26 марта 1951 года, составляющего 11,8 мм. Тем не менее это составляет почти четверть от месячной нормы марта”, — цитирует Леуса RT. Эксперт добавил, что с начала первого весеннего месяца в Москве выпало 133% от нормы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12.20 / Трамп предположил, что за кибератаками на ведомства США мог стоять Китай

18.07.21 / Компания Ford отзывает более 850 тысяч автомобилей по всему миру

04.08.22 / Мнения: Китай не сердится – Китай сосредотачивается

03.07.21 / Ученые предполагают, что Исландия является частью затонувшего суперконтинента Пангея

13.11.20 / В Новосибирской области нарастят финансирование проекта «Старшее поколение»

30.09.21 / Guardian – Фумио Кисида станет новым премьер-министром Японии

21.12.20 / Атмосфера насилия и репрессий — Le Monde объяснила отказ французов от участия в демонстрациях

04.02.21 / Euronews – имитация работы — рестораны в центре Рима открылись в отсутствие туристов

06.12.21 / В Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности

03.04.21 / Резников объяснил, чего не хватает Донбассу для привлечения инвесторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика