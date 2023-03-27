 

До конца года откроются два новых МЦД и шесть пригородных вокзалов на действующих диаметрах – Собянин

27.03.2023, 17:26, Новости дня
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В 2023 году планируется открытие третьего и четвертого центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Продолжится развитие первого и второго диаметров. Откроются шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов, уточнил мэр.

На Белорусской после реконструкции будут останавливаться поезда МЦД-4. Там появится удобная пересадка на первый диаметр.

Завершится реконструкция ТПУ “Площадь трех вокзалов”. Транспортный узел объединит МЦД-2 и МЦД-4, Кольцевую, Сокольническую линии метро, а также Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы.

К осени 2023 года обновится пассажирская инфраструктура Курского вокзала. На Петровско-Разумовской завершится создание транспортного хаба, который свяжет первый диаметр, будущий МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта.

Современные ТПУ появятся на станциях первого диаметра Тимирязевская и Лианозово. Поездка станет комфортнее для 430 тысяч пассажиров.

Ранее мэр Москвы рассказал о создании современного пригородного вокзала на базе ТПУ “Косино”. Планируется обновить платформы, построить подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасный переход через железнодорожные пути.

МЦД-1 и МЦД-2 открыли в 2019 году. Наземное метро работает по расписанию подземки – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Пассажиры экономят значительные средства на поездках.


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