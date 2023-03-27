«Проводил время по своему усмотрению»

Военный суд в Самаре отправил за решетку двух уклонистов от частичной мобилизации.

Самарский гарнизонный военный суд признал двух местных жителей виновными в неявке на службу во время мобилизации. В сообщениях пресс-службы суда говорится, что граждане Салахов Р.Н. и Лашманов В.В. были призваны по частичной мобилизации, но без уважительных причин так и не явились на службу. Первый — в период с 21 октября 2022 по 9 января 2023 года. Второй уклонялся всего две недели — с 13 по 28 ноября.

Мужчин признали виновными в преступлении, предусмотренном частью 3.1 и частью 5 статьи 337 Уголовного кодекса (самовольное оставление части или места службы).

Салахова, уклонявшегося дольше, приговорили к пяти годам лишения свободы. Лашманова — к двум годам. Отбывать наказание они должны будут в исправительной колонии общего режима, а до вступления приговора в силу их будут содержать в СИЗО № 1 УФСИН по Самарской области. Обжаловать приговор можно в Центральном окружном военном суде в течение 15 суток.

В Самарской области это уже не первый подобный случай. 22 декабря 2022 года за неявку в воинскую часть (ч. 5 ст. 337 УК) был осужден контрактник Фролов. Согласно сообщению военного суда, он 12 сентября 2022 года «с целью временно уклониться от исполнения воинских обязанностей» не явился на службу, а вместо этого уехал в Пензу, а затем — в Саратов, где «проводил время по своему усмотрению». При этом в суде подчеркнули, что военнослужащий «награжден ведомственной медалью и принимал участие в выполнении специальных задач за пределами территории РФ».

29 октября Фролов «добровольно явился» в военный следственный отдел СК по Самарскому гарнизону и рассказал о своем преступлении. Суд отправил контрактника на два года в исправительную колонию общего режима.

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«Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также учел, что Фролов свою вину признал и чистосердечно раскаялся, — уточнили в ведомстве. — Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, на службе характеризуется удовлетворительно и самостоятельно прекратил свое незаконное нахождение вне исполнения обязанностей военной службы».

Сейчас Фролов содержится в СИЗО № 1 УФСИН по Самарской области.

Наконец, 8 февраля этого года самарский гарнизонный суд огласил приговор Сверчкову Д.С., признанному виновным в самовольном оставлении места службы продолжительностью свыше десяти суток. Контрактник оставил часть и не появлялся в ней с 1 по 17 ноября 2022 года. Сверчкову назначено наказание в виде лишения свободы на два года в исправительной колонии общего режима.

Мотивы и причины уклонения от службы, в том числе по частичной мобилизации, суд не раскрывает.

Степан Петренко

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