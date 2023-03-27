Мнение: Миллион рублей золотом на учебники для Украины

Спасибо блогеру zhenziyou за исследование (ссылка), на этот раз большевики удивили меня по-настоящему. Я бы решил, что речь идёт или о шутке Панорамы, или о слухах-пересказах, которые зачастую преувеличивают и искажают реальность… но нет. Доказательства можно увидеть, например, на Истмате — на сайте, который сложно заподозрить в антисоветизме, так как деньги на его финансирование собирают даже неосталинисты.

Итак, представьте, 1921. Гражданская война и разрушение капиталистической экономики привели к страшному голоду в России: самому тяжёлому, пожалуй, со времён Бориса Годунова. Кроме голода молодая советская республика встала перед необходимостью решать множество других серьёзнейших проблем, начиная с военных, так как боевые действия в 1921 ещё продолжались.

И вот на этом фоне Политбюро, — Ленин, Сталин, прочие советские вельможи высшего ранга, — тратит миллион (!) рублей золотом на закупку украинских учебников за рубежом. Сумма значительная — на эти деньги можно было бы закупить зерно, которого хватило бы, чтобы спасти от голода как минимум 100-200 тысяч русских крестьян. Однако большевики решили, что украинские учебники стране будут важнее.

Повторюсь, вначале я решил, что это какая-то утка, ибо решение было слишком странным даже для Иосифа Виссарионовича и Владимира Ильича. Однако по документам всё сходится.

Вот ссылки на конкретные протоколы заседаний Политбюро, чтобы вы могли лично ознакомиться со сканами документов.

1. Протокол заседания Политбюро № 35 от 31 мая 1921 года (ссылка)

Пункт 4. Назначить совещание в составе товарищей Петровского, Луначарского, Войкова и Альского по вопросу о том, какую сумму золота можно было бы отпустить Украинскому СНК на издание букварей и хрестоматий на украинском языке за границей.

2. Протокол заседания Политбюро № 47 от 07 июля 1921 (ссылка)

Пункт 4. Признать необходимым ассигновать 500 тысяч золотом на закупку украинских учебников за границей.

3. Постановление СТО от 29 июля 1921 (ссылка)

О выделении 500 тысяч на закупку украинских учебников за границей.

4. Протокол заседания Политбюро № 62 от 21 сентября 1921 (ссылка)

Пункт 14. Подтвердить решение Политбюро о выделении 500 тысяч рублей золотом на закупку украинских учебников за границей.

5. Протокол заседания Политбюро № 66 от 10 октября 1921 (ссылка)

Пункт 7. Обязать СТО в дополнение к своему постановлению от 05 октября 1921 ассигновать ещё 250 тысяч рублей золотом на закупку за границей украинских учебников.

Как видите, тут пропущено постановление СТО от 05 октября 1921 — в свободном доступе я этого постановления не нашёл. Следует предположить, что по этому документу выделили ещё 250 тысяч рублей золотом, так как первые 500 тысяч выделили ещё в июле, последние 250 тысяч выделяли позже 10 октября, а всего изначально запросили ровно миллион.

В итоге учебники были оплачены, получены и отправлены в школы на Украине. Кто-то за рубежом неплохо наварился, продав большевикам старые учебники, с Францем Иосифом, которые в противном случае сгодились бы разве что на растопку. Про эти учебники упоминает, в частности, знаменитый Алексей Геровский из Карпатской Руси. Для контекста: идёт уже 1960 год. В журнал «Свободное Слово» некий украинец прислал письмо, указав, что журнал следует издавать не на русском, а на украинском. Ему ответили в том духе, что насильственная украинизация южной Руси началась в 1920-е, а до того она была полностью русской (ссылка). Алексей Геровский добавил к ответу редакции вот что:

Мне хотелось бы прибавить к ответу еще несколько слов о том, как в Полтаве, в самом сердце настоящей Украины, местные люди отнеслись к «украинизации». Мне об этом рассказала интересные подробности моя двоюродная сестра Лида, вышедшая замуж за известного профессора П. И. Новгородцева.

Новгородцевы жили в Москве. В конце гражданской войны Лидия Новгородцева с детьми пробралась в Полтаву, где она получила место учительницы в местной женской гимназии. После того, как в Полтаве утвердилась советская власть, пришел свыше приказ «украинизировать» гимназию. Родительский комитет высказался единогласно против украинизации. Члены комитета указали между прочим на то, что они считают русский язык своим и что даже нет учебников, написанных на «украинском» языке.

Вскоре был получен вторичный приказ украинизировать школу и был прислан ящик с учебниками, напечатанными в Австрии для галицких школ. Большевицкое начальство даже не удосужилось вырвать из учебников портреты «найяснійшого пана цісаря» Франца Иосифа. Члены родительского комитета заявили, что они своих детей в такую школу посылать не будут и объявили бойкот гимназии. За это они были арестованы ЧК. Какова была их дальнейшая судьба, неизвестно, так как моя двоюродная сестра вскоре затем бежала в Чехословакию, где я с ней встретился в Праге.

— «Свободное Слово», ежемесячный карпато-русский журнал, янв.-февр. 1960.

Кстати, Алексей Геровский в 1945 написал Сталину письмо с просьбой спасти и защитить русский край, Подкарпатскую Русь. В советском посольстве в Вашингтоне ему передали ответ из Кремля: господин Геровский ошибочно считает себя русским, на самом деле, он украинец.