 

Терапевт Андреева: Три здоровых продукта, которые могут вызвать накопление кислоты в суставах

27.03.2023, 16:55, Разное
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Определенные продукты, содержащие большое количество пуринов, могут привести к накоплению мочевой кислоты. Отложение острых кристаллов в суставах может вызвать подагру. Поскольку она часто ассоциируется с рыбой и мясом, это состояние когда-то было известно как “болезнь богачей”.

Из-за высокого содержания пуринов другие, казалось бы, полезные продукты также могут вызывать боль. Овсянка – популярный вариант завтрака, который содержит удивительное количество пуринов. В ней содержится от 50 до 150 мг на 100 г.В этой пище содержание пуринов не так высоко, как в других продуктах, таких как морепродукты или субпродукты. Однако людям, страдающим подагрой, следует ограничить их потребление не более чем двумя порциями в неделю.

Ирина Андреева, врач общей практики, говорит, что высокий уровень мочевой кислоты в крови может быть, если почки не в состоянии эффективно ее выводить, если ваш образ жизни и диета увеличивают ее выработку. Если уровень мочевой кислоты повышается слишком долго, в тканях могут образовываться кристаллы, похожие на иголки. Это вызывает приступы боли, которые могут длиться до нескольких недель.

Рацион питания может играть важную роль как в развитии подагры, так и в снижении вероятности возникновения новых болезненных приступов. Диета с высоким содержанием пуринов, особенно если у вас уже есть подагра, может привести к пятикратному увеличению числа приступов подагры. Поскольку моллюски и их субпродукты содержат пурины, они не рекомендуются пациентам, страдающим подагрой. Сушеный горох и фасоль также могут содержать умеренное количество пуринов. Возможно, также стоит ограничить потребление фасоли, гороха, сои и печеных бобов.


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