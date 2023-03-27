 

Нутрициолог Строков назвал смесь добавок для облегчения боли при артрите

27.03.2023, 16:55, Разное
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Эта добавка состоит из натуральных соединений, которые содержатся в хрящевой ткани, защищающей кости и суставы. Около 10 миллионов британцев страдают от артрита и других проблем с суставами. Это может привести к боли, скованности, тугоподвижности и даже к трудностям при движении, в зависимости от того, какая это проблема.

“Известного лекарства от этого заболевания не существует, но есть некоторые способы облегчить симптомы. Некоторые диеты или упражнения можно использовать в сочетании с предписанными лекарствами. Добавки также можно использовать для уменьшения воспаления и боли. В этом случае популярны глюкозамин и хондроитин. Каждый из них является натуральным соединением, которое содержится в хряще. Их можно принимать по отдельности, но часто их комбинируют, чтобы получить добавку. Чаще всего их вместе используют пациенты с остеоартритом”, – пояснил специально для МедикФорума Игорь Строков, диетолог.

Остеоартрит возникает, когда хрящ, защищающий концы костей, разрушается. Это может вызвать отек и боль, а также проблемы с движением суставов. Область сустава может покраснеть и опухнуть из-за костных наростов. Глюкозамин, хондроитин и другие природные соединения содержатся в здоровом хряще. Эта соединительная ткань амортизирует суставы. Добавки могут быть изготовлены либо из хрящей животных, таких как коровы, овцы или свиньи. Противовоспалительными свойствами обладают хондроитин и глюкозамин.

Остеоартрит характеризуется прогрессирующей дегенерацией хряща, что приводит к отекам, боли и другим симптомам. Хондроитин и глюкозамин защищают клетки, известные как хондроциты. Они помогают поддерживать структуру хряща. Эти добавки могут замедлить разрушение хряща и уменьшить боль.

Результаты исследования показали, что прием добавок эффективно снижает симптомы артрита у пациентов, страдающих от умеренной и сильной боли. Более 79% участников исследования отметили “значительное уменьшение” боли.


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