На что нужно ориентироваться при выборе банковского продукта?

В настоящее время самыми популярными и востребованными среди населения банковскими продуктами являются дебетовые пластиковые карты, потребительские кредиты, как целевые, так и нецелевые, вклады и накопительные счета. При поиске того или иного кредитного продукта или депозитной программы, пользователь, в первую очередь, обращает внимание на размер процентной ставки. В случае оформления кредита от ставки зависит итоговая переплата, в случае вклада – итоговая доходность. Но зачастую, годовые проценты не являются единственным параметром, на который нужно обращать внимание при выборе банковского продукта. Сервис Финансим позволяет не только сравнивать процентные ставки, но и подробно описывает параметры и особенности каждого продукта, что помогает пользователям выбрать оптимальное предложение, учитывая все без исключения нюансы продуктов.

Вклады и накопительные счета

На портале размещен актуальный список всех банковских вкладов и накопительных счетов по регионам. У посетителей платформы есть возможность как изучить каждую депозитную программу из списка, так и задать параметры поиска, что позволит сэкономить время и ознакомиться с информацией по наиболее соответствующим требованиям пользователя продуктам. При выборе депозита стоит обращать внимание не только на размер годовых процентов, но и на такие параметры как:

Срок вклада.

Требования к минимальной/максимальной сумме.

Способ выплаты процентов – на счет/капитализация.

Доступность операций снятия/пополнения.

Именно вышеперечисленные критерии зачастую влияют на размер годовых процентов. Большинство банков предлагает максимальную доходность только на длительные сроки депозитов и при отсутствии операций снятия/пополнения в течение всего срока действия договора. Редакция портала предоставляет подробное описание условий и тарифов, в котором указывается, какие конкретно параметры будут влиять на размер процентов по тому или иному вкладу.

Нецелевые потребительские кредиты

Сегодня нецелевые ссуды для физических лиц предлагает преимущественное большинство российских банков. При выборе кредитного продукта практически все заемщики, в первую очередь, обращают внимание на годовой процент, чем он ниже, тем меньше собственных денежных средств отдаст финансовому учреждению клиент в итоге. Но часто бывает, что у низких процентов по кредитам есть подводные камни и нюансы. Низкие годовые доступны при соблюдении заемщиком определенных условий:

Подключение дополнительных пакетов услуг банка. Например, базовая ставка по кредиту равна 18%, а при подключении пакета премиум – всего 6%. Как правило, подписки и пакеты услуг в финансовых учреждениях платные, и не факт, что низкие годовые будут действительно выгодными: процент ниже, стоимость платных опций выше.

Дополнительное оформление сраховки. Многие кредитные организации предлагают низкую ставку в случае подключения договора страхования, стоимость которого также будет нивелировать небольшой процент по ссуде.

Соблюдение графика платежей по кредиту. Есть финансовые учреждения, которые предлагают низкий процент, но он будет пересчитан в конце срока ссуды, если клиент не допускал на протяжении действия договора ни одной просрочки. По факту банк начисляет по кредиту базовую ставку, а четко выполнять все поставленные условия, получается далеко не у всех заемщиков.

Внимательно изучайте, от чего зависит сниженный процент и всегда ориентируйтесь на базовые ставки, предусмотренные тарифами банка. На портале информация по условиям потребительских кредитов актуализируется ежедневно.

Кредитные карты

У кредитных пластиков ставка всегда выше на несколько пунктов, чем у потребительских кредитов наличными или целевых ссуд. При выборе кредитной карты, в первую очередь, стоит ориентироваться на наличие и длительность льготного периода, а также на то, какие условия банк предлагает на операции снятия наличных и переводы.

«Честный» льготный период предоставляется банками на любые покупки и не предоставляется на снятие и переводы. На сегодняшний день максимальная длительность честного грейса составляет 120 дней.

За снятие и переводы банки взимают комиссию, и начисляют на такие операции повышенный процент. Внимательно изучайте, сколько финансовое учреждение возьмет с вас за подобные операции итого.

С помощью портала Финансим вы сможете подобрать самый выгодный продукт, а если понравилось сразу несколько предложений, то через сервис можно отправить заявку в во все выбранные кредитные организации сразу.