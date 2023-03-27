Мнение: Об уходе Лены Миро

Довольно странная история внутри Живого Журнала прямо с понедельника – дня, как известно, тяжелого: о некоем «перерыве» в ведении своего блога – то ли на время, то ли навсегда – объявила некая Лена Миро. Жизнь сейчас состоит из информационных пузырей, поэтому даже в самом ЖЖ наверняка найдется масса пользователей, которые никогда даже не слышали про Лену Миро; но это не отменяет того факта, что Лена Миро на сегодня (и последние несколько лет) – первый номер в Рейтинге ЖЖ, а ее блог – один из самых посещаемых в Живом Журнале. Точнее, видимо, надо сказать, что блог «Лена Миро» в ЖЖ – едва ли не единственный в ЖЖ, отвечающий требованиям «коммерческой окупаемости», то есть его посещаемость (порядка 100 тысяч посетителей в день) все-таки хоть как-то, худо-бедно, но вызывала интерес солидных рекламодателей и существенно увеличивала общий трафик самого ЖЖ.

Последняя запись в ЖЖ «Лена Миро» выглядит более чем странно:

«Всё рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Всё меняется, и всё требует изменений… Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет? Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет».

То есть Лена Миро жалуется на то, что она устала, что у нее больше нет сил, и она поэтому «берет перерыв». Все выглядело бы вполне логично, если бы мы с вами не знали, что Лена Миро – не человек, и уже поэтому «она» никак не может «устать». Устать мог бы, например, я – блогер Сапожник, в миру – Алексей Рощин, поскольку свой блог я веду сам, один, и в каком-то смысле мой блог – это я сам и есть. Что же касается «Лены Миро», то это – коммерческий Проект, у которого масса авторов (а точнее – копирайтеров), и вообще под этим названием скрывается маленькое СМИ (можно добавить – «желтое»). Что, собственно, никто никогда особо и не скрывал.

И вот вдруг «я устала». Все равно как ТАСС бы неожиданно выпустил сообщение в духе «Я устал, я ухожу, настала пора подумать о личной жизни». Публика бы точно впала в ступор.

В общем, интрига здесь определенно присутствует, но главное даже не это: когда внезапно номер один рейтинга объявляет о своем уходе, по сути, в никуда – это говорит не только о личных проблемах Первого Номера, но и, несомненно, о кризисе самой площадки. Сколько уже таких «первых номеров» за последние пару лет «кинули» ЖЖ? Улетел в Ютуб Тёма, отказался от ЖЖ Варламов, теперь вот неожиданно взбрыкнула желтая «Лена Миро». Заметим, что все прежние «первые номера» улетали, прихватывая с собой и изрядные доли общего трафика. Несомненно, что лишившись проекта «Лена Миро», ЖЖ еще изрядно «похудеет».

Пугающее для менеджмента ЖЖ обстоятельство – что на смену «Лене» никто не придет. Второй номер рейтинга – дубоватый Колонелькассад, за ним изначально никакой «Мастерок». В Живом Журнале давно уже нет даже намека на «свежую кровь», в рейтинге из года в год – одни и те же старые и потасканные юзеры, которые с годами явно не становятся лучше. Словом, ЖЖ тупо и некрасиво загибается, и, кто знает, не станет ли странный исход «Лены Миро» последней каплей.

Как давно сказано совсем не по этому поводу:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,

Что жизнь и смерть? А жаль того огня,

Что просиял над целым мирозданьем,

И в ночь идет, и плачет, уходя.