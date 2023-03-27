Опубликованы официальные фото со свадьбы племянницы принцессы Дианы леди Амелии Спенсер

Племянница принцессы Дианы и двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри Леди Амелия Спенсер вышла замуж в ЮАР. Ее избранником стал 33-летний Грег Маллет, тренер по фитнесу и риелтор. До свадьбы леди Амелия и Грег Маллет встречались 14 лет, а о помолвке объявили в 2020 году. Подробности церемонии, а также фотографии со свадьбы опубликовал британский HELLO!.

Торжество прошло 19 марта на вершине горы неподалеку от Кейптауна, Южная Африка, где и познакомились влюбленные, будучи еще студентами. На церемонии присутствовали друзья жениха и невесты, а также ближайшие родственники Амелии: сестра-близнец Элиза, старшая сестра Китти, которая летом 2021-го тоже вышла замуж, и младший брат Сэмюэль

Это место так много значит для нас. Мы с Грегом росли здесь вместе, и наше самое счастливое время как пары тоже связано с этим местом. Теперь оно стало для нас еще более близким, — сказала 30-летняя леди Амелия в беседе с журналистами.

Леди Амелия Спенсер и Грег Маллет

Невеста выбрала для торжества созданное на заказ платье Atelier Versace, расшитое кристаллами Swarovski. Образ дополнили пятиметровая фата и туфли Jimmy Choo.

Леди Амелия Спенсер и Грег Маллет — успешный риелтор и племянник знаменитого южноамериканского тренера по регби Ника Маллета — познакомились в Университете Кейптауна. Предложение руки и сердца Амелии Грег сделал в июле 2020-го. До помолвки молодые люди встречались более 10-ти лет. А летом 2021 года они сообщили о том, что вместе переезжают из ЮАР в Великобританию.

Леди Амелия Спенсер и Грег МаллетЛеди Амелия Спенсер и Грег Маллет