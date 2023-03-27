ABC News – политический кризис в Израиле обостряется — против судебной реформы Нетаньяху вышли сотни тысяч граждан

В городах Израиля в воскресенье вечером вновь прошли масштабные акции протеста, передаёт ABC News. Поводом для них стало увольнение министра обороны Йоава Галанта, ранее призвавшего правительство приостановить скандальную судебную реформу. Как отмечается в сюжете ABC, протестующие убеждены, что премьер Биньямин Нетаньяху намеревается превратить Израиль в авторитарное государство.

А Израиль будоражит всё сильнее — сегодня вечером на улицах страны проходят жёсткие акции протеста. Они начались через несколько часов после того, как критикуемый со всех сторон израильский премьер Биньямин Нетаньяху отправил в отставку главу минобороны: чиновник заявил, что не станет поддерживать попытки Нетаньяху лишить полномочий судебную ветвь власти. Теперь же битва, идущая из-за планов Нетаньяху, набирает обороты. С репортажем — корреспондент ABC Патрик Ривелл.

В городах Израиля сегодня разразились протесты, начавшиеся после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколькими часами ранее отправил в отставку своего министра обороны. Поразивший страну политический кризис стремительно усугубляется.

Уволенного министра зовут Йоав Галант, и он — член партии Нетаньяху «Ликуд». Решение об оставке было принято после того, как Галант призвал правительство приостановить реализацию своей скандальной инициативы, направленной на ослабление судебной власти Израиля — по существу, речь идёт о лишении её полномочий по окончательному утверждению законов в стране.

Инициатива спровоцировала масштабные протесты, которые тянутся уже несколько недель. В субботу на улицы вышли, по некоторым оценкам, 300 тысяч граждан. Многие из них убеждены, что начинание правительства по существу является силовым захватом власти, из-за которого Израиль может превратиться в авторитарное государство, скорее схожее с Турцией или Россией.

ЭЛИМАНЕХ КРИСДАЛ, участник акции протеста: Мы все обязаны защитить свои права, ведь Биньямин Нетаньяху вынашивает планы, цель которых — превратить нашу страну в диктатуру.

Беспрецедентное по масштабам недовольство распространилось и на израильские вооружённые силы: заступать на службу отказались сотни запасников.

И всё же Нетаньяху пока стоит на своём — закон, который даст правящей сейчас коалиции полный контроль над процессом назначения большинства судей, на этой неделе должен будет пройти важнейшее рассмотрение в парламенте. Критики закона внутри Израиля предупреждают: страна движется к конституционному кризису, подобных которому ей переживать ещё не приходилось.

ПАТРИК РИВЕЛЛ, корреспондент ABC News в Лондоне: Оппоненты Биньямина Нетаньяху обвиняют его в том, что он пытается ослабить судебную ветвь власти для того, чтобы защитить себя — в его отношении открыто судебное производство в связи с серьёзными обвинениями по коррупционным статьям. Нетаньяху все обвинения отвергает. Между тем те, кто принимает участие в акциях протеста, говорят, что ситуация обостряется, превращаясь в битву за само существование демократической души Израиля. Линдси?

Волнения действительно мощнейшие. Спасибо вам, Патрик.

Дата выхода в эфир 26 марта 2023 года.