WP – Запад назвал ядерные планы России опасными, но отвечать на них не собирается

Лидеры западных стран раскритиковали заявление Владимира Путина о том, что РФ разместит свои тактические ядерные вооружения на белорусской территории, пишет The Washington Post. Однако представитель США при этом отметил, что пока менять свою политику ядерного сдерживания в ответ на это они не планируют.



AP

США и их союзники в Европе предостерегли президента РФ от «опасной» риторики в ответ на его заявление о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии, пишет The Washington Post. В НАТО его заявления назвали «безответственными».

Но при этом координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что они не видят никаких признаков того, что Путин «выполнил это обещание или переместил какое-либо ядерное оружие»: «Мы не заметили ничего, что заставило бы нас изменить нашу собственную политику стратегического сдерживания».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии по запросу Минска. Он уточнил, что этот план не нарушит соглашений о нераспространении ядерного оружия, и сравнил этот шаг с размещением американского ядерного оружия в Европе. Но в НАТО с такой трактовкой не согласны: там заявили, что она «полностью вводит в заблуждение».

Автор статьи отмечает, что про ядерное оружие РФ говорит уже не впервые. Так, Москва грозилась нанести ядерный удар по Украине, если Киев попытается вернуть себе Крым.

Но при этом на прошлой неделе во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву Путин обещал, наоборот, предотвратить ядерную войну. Так что автор статьи отмечает явный контраст в заявлениях российского лидера.

На заявления Путина ответил и глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель. Сначала он отреагировал на встречу Си и Путина тем, что, по его мнению, в результате мир стал безопаснее. Но после новости о ядерном оружии в Белоруссии Боррель назвал это «безответственной эскалацией и угрозой европейской безопасности». «Белоруссия всё ещё может остановить это — это их выбор», — написал Боррель в Twitter.

В свою очередь, бывший кандидат на выборах президента от белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что размещение российского тактического ядерного оружия «прямо нарушает белорусскую Конституцию» и «не уважает» суверенитет страны. Дело в том, что после распада Советского Союза Белоруссия подписала Будапештский меморандум о гарантиях безопасности, согласно которому Минск отказался от своего ядерного оружия.

У экспертов есть сомнения, насколько безопасным будет такое размещение ядерного оружия в Белоруссии, учитывая напряжённость в соседней Украине и попытки диверсий.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что заявление Путина стало «ещё одной попыткой ядерного запугивания со стороны России».

Украина, в свою очередь, назвала Минск «ядерным заложником» России. Впрочем, Киев также охарактеризовал решение Путина как «слишком предсказуемое», пишет The Washington Post.