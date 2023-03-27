Мнение: Израильский протест

Протесты против судебной реформы в Израиле собирают сотни тысяч сторонников, жизнь в стране буквально парализована, в правящей коалиции разлад вплоть до публичной фронды и увольнения не кого-нибудь, а министра обороны — крайне важного лица в любом кабинете.

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Формальный повод протестов выглядит значимым, так как судебная реформа существенно меняет баланс между ветвями власти, сильно урезая полномочия судебной власти в пользу законодательной. Но вряд ли глубинный народ Израиля настолько хорошо понимает тонкости настройки государственного строительства, чтобы в едином, как говорится, порыве…

Проблема носит мировоззренческий и политический характер. Уже несколько лет подряд в Израиле перманентный политический кризис — сторонники традиционных правых и современных левых примерно равны числом, что ставит политическую парламентскую систему буквально в тупик, так как все правительства в такой ситуации опираются на крайне шаткие межпартийные балансы. Большинство не удается собрать никому. Проще говоря — механизмы согласования интересов перестали работать в текущей кризисной ситуации. Эти механизмы работают в относительно ровной стабильной обстановке, неплохо способны разрешить противоречия на короткой дистанции, сбрасывая возникающие напряжения, но в период хронического и затяжного кризиса парламентская демократия крайне уязвима и перестает справляться со своей задачей. При этом механизма разрешения уже парламентского кризиса либо нет вообще нигде, либо все эти механизмы имеют недокументированный вид. Как, собственно, это сейчас и происходит в Израиле.

В период подобного кризиса ключевую роль начинает играть организованность. Как обычно — любая борьба это всегда соревнование ресурсов, технологий и организационных структур. Если ресурсно силы противостоящих сторон примерно равны (Израиль политически расколот почти пополам), шанс получают более организованные, которые смогут насадить свою точку зрения силовым путем. Пока — через улицу. Если это не сработает, гражданское противостояние будет склоняться ко всё большему насилию. Ничего нового израильтяне не придумывают — здесь работают законы социальной механики, требующие привести систему к равновесному состоянию. Нынешнее состояние избыточно турбулентно и буквально «кипит». Значит, нужно либо переходить в иную фазу (то есть, полностью ломать всю политическую систему — к чему никто не готов), либо сбрасывать социальную энергию через принуждение одной из сторон к вынужденному согласию с интересами другой стороны. Это, конечно, паллиатив, так как чревато будущим новым циклом протестной активности — но если затягивать разрешение кризиса, он будет усугубляться.

В таких конфликтах особую роль играют и внешние факторы. Внешние — потому что изнутри ни повлиять на них, ни изменить их невозможно. Глобальный кризис, безусловно, поддерживает всё более закипающие процессы в Израиле, и с этим кризисом изнутри Израиля сделать ничего невозможно, Собственно, поэтому даже победа одной из сторон сегодня мало что даст для стабилизации обстановки: кризис никуда не девается, и он будет извне снова разогревать израильский котел. Как и все остальные котлы.

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