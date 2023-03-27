Куда сходить в Москве: афиша с 29 марта по 6 апреля

ПРЕМИЯ

ЖАРА MUSIC AWARDS

Эта премия вручается за музыкальные достижения по итогам прошлого года. Зрителей ждет уникальное шоу, любимые артисты, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших! На церемонии запланировано более 20 музыкальных номеров и выступления самых популярных артистов и хитмейкеров года. Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак, HammAli & Navai, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Тимати, Клава Кока, Artik & Asti, Лолита, Ольга Бузова, Emin, MOT и многие другие выступят на ЖАРА MUSIC AWARDS 2023. В этом году объявлены две новые номинации – “Хитмейкер года” и “Лирик-артист года”.

6 апреля, Crocus City Hall.

ПРЕМЬЕРА

“Чепуха”

Творческий коллектив “Вахтанговский практикум” представляет театрализованный концерт по стихам и переводам Самуила Маршака. Создатели спектакля решили, что современному зрителю нужен не только серьезный диалог, основанный на классических и современных пьесах, но и неожиданный праздничный спектакль-концерт, возвращающий человека в его детские воспоминания, отражающиеся в его взрослом, то есть серьезном, взгляде на жизнь. Концерт для взрослых и уставших людей “Чепуха” поднимает давно знакомые взрослые темы и переносит их в форму радостной детской игры, напоминая человеку, что жизнь ему дана, как дар, и только в наших руках “в музыку преобразить шум”.

1 и 2 апреля, “Школа драматического искусства” (Сцена на Новослободской, Новый зал).

ТЕАТР

“Маленькое воскресное приключение”

История, случившаяся в доме отдыха “Сыроежки”, оказалась всеобщей. Попытка главного героя, агента по снабжению Зайцева найти важного чиновника — товарища Миусова, чтобы получить его резолюцию на документе, обернулась невероятной чередой нелепых случайностей и неожиданных встреч, “неузнаваний” и подозрений, влюбленностей и искренних чувств. Но все эти бесконечные метания и суета души — разве нам, сегодняшним зрителям, это не знакомо? Воздушный, полный искреннего юмора и смеха, с толикой ностальгии по нашему ушедшему прошлому спектакль поставлен по комедии “День отдыха” Валентина Катаева.



31 марта, театр “Эрмитаж”.

“Слуга двух господ”

В день смеха на основной сцене Театра Пушкина покажут одну из самых ярких постановок – историю об ушлом слуге Труффальдино, который пытается услужить сразу двум господам. Режиссер Юрий Муравицкий и молодая команда актеров Театра Пушкина предлагают посмотреть знаменитую комедию Карло Гольдони в исполнении современных скоморохов и вдоволь посмеяться над попытками предприимчивого слуги поспеть и тут, и там. В спектакле много музыки, акробатики и ярких костюмов. Сюжет же остался неизменным. Флориндо вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется вслед за ним. Оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот, желая заработать, пытается скрыть, что работает сразу на двух господ, и делает все, чтобы его хозяева не встретились…

1 апреля, Театр им. Пушкина.

ФИЛЬМ

“Странный дом”

Елена (Ирина

Кобзева) только что пережила сильнейшее потрясение — в аварии погибли ее

родители. Она чудом осталась жива, но ее психическое состояние требует

наблюдения и лечения в клинике. Однако ее муж Артур (Владимир Яглыч) так не

считает: он забирает девушку из больницы и увозит жить в уединенный дом в лесу.

Он уверен, там, на свежем воздухе, жена восстановится быстрее. Но каждое утро

молодая женщина, просыпаясь, обнаруживает, что дом находится в новом месте.

Артур не верит жене и считает ее поведение следствием “лечения” в клинике и

влиянием врача (Станислав Бондаренко), который регулярно звонит Елене,

справляясь о ее самочувствии…

С 6 апреля.

СКОРО

“Каренина. Процесс”

Автор инсценировки и режиссер — заслуженный деятель искусств России Алла Сигалова. По ее задумке хрестоматийная история будет исследована через призму бракоразводного дела, в котором три главных фигуранта: Анна Каренина, Алексей Каренин и Алексей Вронский. Роль Анны Карениной досталась актрисе театра и кино Софьи Эрнст. Роль Алексея Каренина исполнит Игорь Миркурбанов, а Алексея Вронского — Кирилл Власов. Для себя Сигалова придумала роль прокурора, пытающегося разобраться, кто виноват в разводе Карениных. В сценографа Марии Трегубовой все действие спектакля развернется в черно-белом пространстве, поделенном на две зеркальные части. Одна из них на протяжении всего спектакля будет медленно подниматься перпендикулярно полу, лишая героев возможности нормально существовать на ней, а в конце и вовсе делая это опасным для жизни.

10 и 11 апреля, Театр Наций (Малая сцена).

“Две сестры”

Сестры Надя и Валя, волею судеб оказавшиеся в необжитом домишке где-то в захолустье, по-разному переживают утрату надежд. Поможет ли случайная встреча вырваться из замкнутого круга допущенных ошибок и томного хмельного безвременья? Пьеса Ирины Васьковской, пронизанная чеховскими мотивами, точно раскрывает один из архетипических, вечных сюжетов отечественной культуры в контексте России начала XXI века. В главных ролях: Мария Репина, Ирина Молева и Дмитрий Мухамадеев.

9 апреля, Центр драматургии и режиссуры (пространство на Соколе).