Поделитесь вашим гламуром

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Почему звездные блогеры-миллионники попали под СК.

В 2023 году в жизни российских топовых блогеров началась черная полоса. За блогеров-миллионников — тех, кто зарабатывает на своих постах в соцсетях, прежде всего в инстаграме*, целые состояния, хотя и не производит ничего, принялись те, кто тоже ничего не производит, но зато все отнимают. И не случайно: оборотам этих блогеров до недавнего времени завидовали даже бизнесмены из реального сектора экономики.

СК вместе с управлением экономической безопасности МВД начала широкомасштабную кампанию: против блогеров заводят уголовные дела и проводят в их домах обыски. Поскольку оказалось, что люди, рекламирующие населению всевозможные курсы, вебинары (от похудения до бизнеслидерства) и «марафоны желаний», зачастую тоже используют схемы ухода от налогов — впрочем, как и все остальные. Но до поры до времени силовики своим внимание модных блогеров не беспокоили, хотя налоговые органы и информировали СК и МВД, что от казны скрываются гигантские суммы.

Но пришло время, когда государству как никогда понадобились деньги. А так как президент подписал закон, согласно которому уголовное дело об уклонении от уплаты налогов может быть прекращено в случае уплаты штрафа и недоимок, то от дополнительной перспективы пополнения бюджета отказываться грех.

И начался следственный чес.

Громким сигналом для блогеров стало уголовное дело в отношении одной из самых богатых инстаграмщиц РФ — Валерии Чекалиной (ник ler_chek, больше 10 млн подписчиков) и ее мужа Артема. В начале марта Следственный комитет возбудил в отношении супругов уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 300 млн рублей, а затем еще одно уголовное дело — в отмывании средств в размере более 130 млн рублей. По версии следствия, блогерка, которая использует упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, превысив этот лимит, не перешла на общую систему, а стала в обход закона регистрировать свой заработок на ИП мужа и других родственников. В их шикарном особняке прошли обыски. Вину отрицать не стали. В отношении четы суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе, Ler_chek теперь запрещено пользоваться социальными сетями — то есть зарабатывать.

Валерия Чекалина с мужем. Фото: соцсети

После этого правоохранительные органы начали проверку в отношении других блогеров, которые продают курсы и вебинары.

В середине марта еще одно уголовное дело было возбуждено против блогера Александры Митрошиной (она, впрочем, еще с лета находится в Дубае). Ее также обвинили в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере: максимальное предусмотренное наказание за это — лишение свободы на срок до трех лет.

Претензии ФНС к девушке возникали, впрочем, и раньше. Летом 2022 года они и стали причиной ее переезда в Дубай. Тогда ей вменяли более 200 млн рублей долга. Митрошина в своей соцсети не отрицала: с налогами не все в порядке, пообещала работать в рамках закона, «каким бы он ни был», и выплатить ущерб. А также сетовала, что относилась халатно к документации.

Сейчас у инстраграма Митрошиной более 4 млн подписчиков. Она рассказывает о том, «как эффективно продавать свои товары и услуги в социальных сетях» и «создавать мощную онлайн-бизнес-систему». Известна и как автор акции «Я не хотела умирать» — против декриминализации домашнего насилия. Некоторые наблюдатели связывали уголовное дело именно с этим, но, увы, борьба с семейным насилием, не приносящая доход, силовиков не взволновала ни в каком качестве.

Месяц назад Митрошина продавала свой курс «Инсталогия» на офлайн-вебинаре и за час заработала 140 млн рублей. Вскоре по российским адресам Митрошиной пришли с обысками, а против нее возбудили то самое дело. Видимо, с документацией разобраться девушка так и не успела.

Скорее всего, эти два резонансных для шоубизнеса уголовных дела — только начало. По данным ряда деловых СМИ, масштабная проверка Федеральной налоговой службы ждет несколько десятков интернет-звезд. Среди них основатель бизнес-клуба «Трансформатор» Дмитрий Портнягин, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, Виктория Боня и многие другие.

Александра Митрошина. Фото: соцсети

Вместе с юристами «Новая газета» попыталась понять: что это — показательный рейд СК и МВД — или в делах есть реальный состав. И почему до недавнего времени блогерами-миллионниками правоохранительные органы особо не интересовались.

Что с налогами

Игорь Могильный,

адвокат:

«В самой упрощенной схеме налогообложения, которую используют многие блогеры, ничего противозаконного нет, но вот если достигнут потолок по обороту, то многие не знают, что делать, и просто продолжают деятельность с нового ИП. Часто используется так называемое дробление бизнеса и иные схемы налоговой оптимизации. А поскольку они сами не считают себя бизнесменами в полном понимании этого слова, то и должного внимания для выстраивания финансовой политики своей деятельности, как правило, не уделяли».

Роман Маргулис,

управляющий партнер и глава налоговой практики ASB Consulting Group:

«Основная проблема таких блогеров — нежелание тратиться на налоговых консультантов. Упрощенная система налогообложения, особенно с объектом обложения «доходы», очень проста в применении, и расчет налогов при такой системе не требует специалистов. Однако упрощенную систему налогообложения можно применять только в том случае, если доходы (по состоянию на 2023 год) не превышают 250 млн рублей. И когда доходы звезд-блогеров начинают превышать указанные пределы, возникает необходимость комплексно подходить к планированию налогообложения и нанимать специалистов, тем более действующая система позволяет использовать большое количество льгот. Однако, к сожалению, зачастую блогерам легче просто начать получать деньги на другое ИП, оформленное на кого-то из команды, так как полноценное налоговое планирование кажется им сложным, непонятным, да и «все так делают». Но как мы видим, налоговый нигилизм приводит к появлению налоговых проблем и Следственного комитета на пороге квартиры рано утром».

Антон Тимченко,

партнер консалтингового бюро T&M:

«Возникнув стихийно и разрастаясь с невероятными темпами, индустрия «марафонов», рекламных интеграций и инфлюенс-маркетинга не успела сформировать единую юридически чистую платежную культуру. Многие блогеры до сих пор принимают оплату за свои услуги и информационные продукты на личные банковские карты как физические лица. Более продвинутые регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя. Некоторые при этом пытаются заниматься «налоговой оптимизацией». Самая популярная схема при этом — дробление бизнеса. Суть в том, что до определенного объема дохода индивидуальный предприниматель должен платить довольно низкую ставку налога (6% с доходов либо 15% с разницы между доходами и расходами). В 2022 году, например, такой «потолок» был 150 млн рублей в год. Если доход превышает эту сумму, предприниматель должен переходить с упрощенного режима налогообложения на общий, где налоговая ставка не такая комфортная. Вот многие блогеры и идут на хитрость.

Соблазнительность схемы в ее простоте и в мифах об ее эффективности. Однако схема давно известна не только бизнес-сообществу, но и налоговикам».

Есть ли состав преступления

Сергей Гебель,

генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры»:

«Само по себе применение упрощенной системы налогообложения (сокращенно УСН. — Ред.) не говорит о злом умысле и стремлении уклониться от уплаты налогов. Пользоваться специальным налоговым режимом могут многие индивидуальные предприниматели и организации, если их годовой доход и численность сотрудников не превышают предельных значений. Применение УСН действительно позволяет экономить на налогах, и в этом нет ничего противоправного. Другой вопрос в том, что при превышении лимитов, в частности по годовому доходу, предприниматель должен переходить на общую систему налогообложения и платить налоги уже по другим правилам. Вместо этого блогеры выдумывают схемы по уклонению от уплаты налогов. И вот этот факт при определенных обстоятельствах является преступлением, за которое могут привлечь к уголовной ответственности.

Вероятно, не все из блогеров осознают, что перечисление доходов на расчетные счета родственников и других аффилированных лиц считается уклонением от уплаты налогов. Возможно, они получили недостоверную налоговую консультацию и считали, что в применении таких схем нет ничего противоправного. Однако это не так».

Анна Салютина,

адвокат адвокатской палаты Ростовской области:

«Подсчитано, что даже если 1% подписчиков купит у блогера курс за 1 тысячу рублей, то суммарная сумма оборота с доходом составит не менее 10 млн рублей. Все прекрасно понимали, что рано или поздно неконтролируемые финансовые потоки должны привлечь внимание со стороны налоговой службы. При этом у блогеров-миллионников нет вообще штата финансовых аналитиков, юрисконсультов, чтобы можно было оптимизировать налоги. Понятия «структурированный бизнес» и «внятный доход» для них это что-то вроде «нудного урока органической химии». Многие блогеры открывали в банках карточные счета, куда сыпались первые тысячи переводов. Банки, естественно, блокировали такие схемы, что вызывало изумление блогеров.

Блогерша Лерчек попалась на банальной схеме ухода от налогов, которую используют сегодня несколько десятков и сотен блогеров. На своем ИП она могла зарабатывать до 150 млн руб., чтобы платить в год только 6% налогов. На прогрессивную шкалу налогообложения блогеры переходить не желают. Лерчек, видя сказочный доход, открывает второе ИП на своего мужа, который тоже достигает суммы 150 млн руб. После того как у мужа был достигнут критический порог, Лерчек открывает ИП на свою маму. После того как у мамы был достигнут потолок в 150 млн руб., Лерчек открыла ИП на свою помощницу. Такая схема оказалась незаконной, и «серьезные дяди» покрутили у виска, сообщив Лерчек, что в 2023 году такой схемой ведения бизнеса никто не занимается. Любой профессиональный налоговый юрист скажет, что нельзя сидеть на такой схеме налогообложения, имея миллиардные доходы. Упрощенка для такой схемы ведения бизнеса — это смертельный трюк для дальнейшей судьбы инфобизнеса».

Почему за блогерами пришли только сейчас?

Антон Тимченко:

«Дело здесь вовсе не в какой-то демонстративной кампанейщине. Просто принято стратегическое решение на «обеление» рынка инфобизнеса. Нельзя сказать, что внимание к бизнесу блогеров-миллионников это исключительно новое веяние. ФНС уже пару лет довольно внимательно изучает доходы инфлюенсеров на предмет ухода от налогов. Так что череда дел в отношении блогеров и инфлюенсеров — это следствие вполне системной политики Федеральной налоговой службы».

Фото: unsplash

Игорь Могильный:

«Ранее налоговым органам хватало проверок юридических лиц в реальном секторе, но объем последнего за последний год уменьшился, многие предприятия закрылись. Государево око в виде налоговой службы и становится все зорче и внимательнее к блогериндустрии».

Какой выход

Антон Тимченко:

«С учетом экономической ситуации это внимание государства едва ли ослабнет. Так что крупным блогерам следует очень внимательно отнестись к оформлению финансовых потоков и отчетности по ним».

Валерия Попова,

адвокат адвокатского бюро Свердловской области «Саетгалиева, Лашин и партнеры» (специализация: разрешение налоговых споров):

«В текущих условиях государство вряд ли откажется от возможности пополнить бюджет за счет блогеров, доходы которых аналогичны выручке малых и средних по оборотам компаний. Замечу, что при выявлении схемы дробления бизнеса налоговые органы доначисляют налоги за всех аффилированных ИП одному основному, непосредственно осуществляющему деятельность и получающему доход ИП. Если у налоговой все-таки возникнут вопросы по неуплате налогов, лучше сразу добровольно доплатить их. Это позволит снизить сумму потенциальных доначислений, а также избежать штрафов. В целом, рекомендую как блогерам, так и любым другим предпринимателям, во-первых, оценивать риски до того, как придет с проверкой налоговая инспекция, во-вторых, соблюдать налоговое законодательство и обращаться за помощью к профессиональным налоговым консультантам при возникновении вопросов по налогообложению. Это поможет избежать серьезных последствий и сохранить собственную репутацию».

Вера Челищева,

репортер, глава отдела судебной информации

* Компания Meta Platforms Inc., являющаяся владельцем данной соцсети, признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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