Мнение: Скайрим и революция, США против Кредит Суисс и борьба с христианами в Аризоне

1. Анастасия К. рассказывает, как игра «Скайрим», которую мы с вами недавно обсуждали, помогла ей лучше разобраться в реальной политике. Осторожно, в реплике есть небольшие спойлеры. Хоть игра и вышла двенадцать лет назад, но, возможно, вы ещё не успели её пройти (ссылка):



Играла в 2011 году. Вы будете смеяться, но именно с прохождения этой игры начали меняться мои политические взгляды. Сеттинг игры очень сильно напоминает кого-то. Вот старая северная империя, когда-то сильная, но проигравшая войну с высшими эльфами лет 100 назад. Империя потеряла территории на юге, но север все ещё представляет угрозу. В начале игры нам предлагают выбрать сторону империи или повстанцев-революционеров. Ну, вы помните 2011 год, протесты после парламентских выборов, Навальный в то время еще казался приличным человеком, а Единую Россию [несистемная оппозиция] называла тогда ПЖиВ [Партия Жуликов и Воров]. Естественно, выбрала повстанцев. А потом, шаг за шагом помогая революционерам, всё больше разочаровывалась. Добил меня штурм Вайтрана – как же так, я, тан Вайтрана, помогаю этим “светлоликим” взять город, который когда-то защищала. В общем, это был первый раз, когда игру пришлось переигрывать. Кстати, потом найдутся документы, из которых четко следует, что вся история с повстанцами начата и проплачена эльфами.

Кстати, на фото к посту — пыточные инструменты для Скайрима в высоком разрешении за авторством талантливого мододела ДжонСкайрим. Вот тут лежат другие его работы (ссылка) — Джон берёт обычные предметы из Скайрима, такие как походные сумки, и делает из них небольшие произведения искусства. Таких мододелов вокруг сообщества Скайрима довольно много, а общее число качественных модов измеряется тысячами.

Как я понял, конкретно пыточные инструменты Джон сделал на заказ, по просьбе какого-то увлечённого игрока. Если бы я занимался квестами в реальной жизни (если вы понимаете, о чём я), я бы заказал у мастеров такой набор из кожи и металла. Не для пыток, разумеется, для красоты интерьера. Чтобы лежал на столе и радовал глаз. Вот больше фотографий этого набора (ссылка) — там же можно сравнить, как было, и как стало.

Так вот, к чему я это всё. Коллеги, помогите разобраться, как складывается этот набор?

2. За дружбу с США надо платить, причём платить много, платить вечно, платить и каяться. Откупиться от США невозможно, так как слова «достаточно» в языке американских политиков нет (ссылка):



Сюжет в духе «Игры престолов», США обвиняют швейцарские банки в обходе санкций. Те самые, которые заблокировали 19 млрд долларов из России.

Минюст США открыл дело против крупнейших банков Кредит Суисс и UBS. По мнению американцев, сразу после введения санкций, швейцарцы помогли русским вывести около половины всех денег. Где они лежат теперь — никто не знает.

Сами швейцарцы заявляли, что заблокировали почти 20 млрд долларов на счетах российских клиентов. Но видимо, в респектабельном банке могла вестись двойная бухгалтерия.

Интересно, связано ли внезапное банкротство Кредит Суисс с претензиями американцев?

3. Их нравы. В США выгоняют учителей-христиан из школ. Срамцы тем временем уже проникли в органы управления школьным образованием и создают в школах специальные классы для пропаганды своих пороков (ссылка):

Член совета школьного округа Аризоны, надевшая кошачьи уши на заседание, заявила, что будет против заключения контракта с Христианским университетом из-за религиозных и библейских верований, которые они исповедуют, сообщает Фокс Ньюс Диджитал.

Округ начальных школ Вашингтона, который обслуживает учащихся в районах Феникса и Глендейла, имел действующий контракт с Аризонским Христианским университетом сроком на пять лет, позволявший студентам-учителям проходить практику в школах. Договор предусматривал возможности и для взятия на работу.

23 февраля правление школьного округа согласовало предложение о прекращении партнерства с Христианским университетом.

Фокс Ньюс Диджитал спросила школьный совет, есть ли у них предубеждения против христианских верований, и они сказали: «Решение совета прекратить сотрудничество с Аризонским Христианским университетом было основано на стремлении совета создать безопасное место для наших [радужных] студентов, сотрудников и сообщества. Это включает в себя отказ от сознательного вступления в партнерские отношения с какой-либо организацией, которая явно дискриминирует «защищенные» классы, на которые распространяется наша политика недискриминации».

Во время встречи член школьного совета Тамиллия Валенсуэла раскритиковала университет за его христианские убеждения и сказала, что она «разочарована», узнав о контракте, который действовал в течение пяти лет.

Валенсуэла описывает себя как «двуязычную, инвалидную, нейроотличную квир-черную латиноамериканку»…