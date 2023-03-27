Скандалы: Игры с нулями

Почему премиальные вещи в ЦУМе дороже на треть

В последнее время ЦУМ всё чаще обвиняют в необоснованно завышенных ценах на одежду и аксессуары люксовых брендов, в отсутствии новых коллекций. Если с последним есть объективные обстоятельства, мешающие оперативно привезти в Россию актуальный кутюр, то бьющие все рекорды цены на прошлогодние коллекции вызывают недоумение.

Старые коллекции есть в европейских магазинах, однако цена на них соответствующая.

Так, женская куртка цветов зебры одной из прошлых коллекций американского модельера Тома Форда, начинавшего свою карьеру в таких домах, как Gucci и Yves Saint Laurent, до сих пор в продаже. Классический воротник, застёжка на пуговицах, два накладных нагрудных кармана, дизайн со вставками и манжеты на пуговицах со скидкой обойдутся в 3298 евро, или 271 722 рубля по текущему курсу.

На сайте ЦУМа эта же куртка стоит уже 361 тысячу рублей, то есть на 100 тысяч дороже. Даже с учётом текущих реалий будет дешевле купить эту вещь в других странах.

Английский дизайнер модной одежды, командор ордена Британской империи и четырежды лучший британский модельер Alexander McQueen скончался ещё в 2010 году, однако сам бренд процветает.

Сейчас в продаже в ЦУМе можно найти ярко-красную женскую дублёнку Alexander McQueen на овечьем меху. Российским модницам она обойдётся в 562 тысячи рублей. Лайф обнаружил эту модель в одном из британских магазинов по цене 398 тысяч рублей. Навар ЦУМа — 164 тысячи.

Та же картина ждёт посетителя сайта ЦУМа в разделе модельного дома Gucci. Симпатичный изумрудного цвета женский жакет из хлопка и вискозы ждёт свою покупательницу, готовую заплатить за него почти 300 тысяч рублей. На европейских площадках он же стоит 2325 евро, или 191 тысячу рублей. Снова разница составляет более 100 тысяч.

Немного лучше выглядит ситуация с обувью. Здесь у ЦУМа чаще попадаются модели, которые ещё висят на сайтах производителя. Женские ботинки модели Monolith от модного дома Prada сделаны из гладкой кожи и плотного матового текстиля на массивной протекторной подошве. Изюминки в обувь добавляют съёмные футляры, в которые можно спрятать какую-нибудь безделушку. На сайте Prada они стоят 1300 евро, или 107 тысяч рублей. В ЦУМе их можно купить уже за 150. Наценка — треть.

Не всегда цена связана с логистикой и трудностью с доставкой. ЦУМ закупает премиум-коллекции оптом, поэтому цена на партию будет ниже.

К тому же используются разные схемы доставки товара. Сами байеры (закупщики товара для бутиков) называют их прямыми и кривыми. Чтобы сэкономить, товар часто разбирают на части. С изделий срезаются фирменные бирки, фурнитура (пуговицы, замки) — всё, что можно относительно безболезненно отделить друг от друга, отделяется.

— После этого товар перестаёт быть таковым. Полученные полуфабрикаты под видом личных вещей перевозят через границы несколько людей, — рассказывает на условиях анонимности один из байеров. — Кто-то везёт бирки, кто-то фурнитуру, а кто-то непосредственно шмотьё. Иностранные таможенники на границе никак не могут оценить провозимые тряпки и пуговицы, даже если догадываются, откуда они взялись.

В России компоненты собираются обратно: детали сшиваются, на них крепят логотипы и бирки: у каждого уважающего себя бутика есть свои мини-ателье. И вот на полках столичных магазинов появляются новые коллекции от именитых брендов.

Несмотря на кажущуюся сложность и трудоёмкость процесса, такой способ доставки выходит значительно дешевле, чем если бы новые коллекции везли официально. А с учётом санкций и изменившихся в связи с ними правил перевозки товаров из Европы в Россию оказывается одним из немногих.

Логично предположить, что и цены на товары должны быть ниже. Но, похоже, это не про ЦУМ. Ранее ФАС проверяла всю группу компаний Mercury — владельца ЦУМа. Её подозревали в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при продаже товаров онлайн.

Фото: Скандалы.ру

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”