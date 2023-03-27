Лукашенко: «Ядерные державы никому кредитов не отдают»

Президент

Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал новость о размещении на

территории его страны тактических ядерных боезарядов, что автоматически

включает её в клуб ядерных держав. По его словам, у этого есть

неоспоримые экономические преимущества.

Александр

Григорьевич пояснил, что страны, обладающие ядерным оружием, имеют гораздо

более сильные позиции на переговорах по реструктуризации и списанию кредитов. У

них всегда есть возможность признать то или иное кредитное учреждение угрозой национальной

безопасности и использовать против него любые меры воздействия.

Как правило, после этого кредиторы отзывают требования о возврате долгов.

Лукашенко оценивает возможную экономическую выгоду белорусского бюджета от

такого решения в 400 млрд российских рублей (13 млрд белорусских).

«Вы где-нибудь

слышали, чтобы американцы кому-то отдали кредит? Вот так взяли и отдали. К ним

де Голль плавал на корабле, получил, извините, шиш, – говорит Лукашенко. – Мы

теперь тоже не кто-то там. Мы ядерная держава. И если кто-нибудь захочет с нами

поговорить о возврате каких-нибудь денег, то вы уж меня извините, но такого

хамства и наглости я терпеть не буду. У меня теперь, считай, есть кнопка «списать

все долги». Красная такая, большая, красивая».

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