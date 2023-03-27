 

В сети появились первые кадры с Леди Гагой в образе Харли Квинн со съемок “Джокера”

27.03.2023, 14:57, Разное
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В сети появились новые кадры со съемок продолжения “Джокера” режиссера Тодда Филлипса, и на них мы впервые хорошо разглядели Леди Гагу в образе Харли Квинн. На снимках Гага предстала в характерном наряде: фактурном красном пиджаке с оборками, черной кожаной мини-юбке, корсете в шахматную клетку, а также колготках с рисунком и ботильонах в тон. Рок-н-ролльный аутфит сопровождали концептуальный макияж и укладка с эффектом мокрых волос. Все фото вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

О том, что в сиквеле под названием “Джокер: Безумие на двоих” певица сыграет роковую возлюбленную главного героя, стало известно летом прошлого года. А в феврале был опубликован первый официальный кадр с Гагой и ее партнером Хоакином Фениксом. Производство ленты стартовало в декабре 2022 года, а премьера запланирована на 4 октября 2024-го.

Леди Гага и Хоакин Феникс (Харли Квинн и Джокер)

По словам создателей, в отличие от первой части, сиквел сочетает элементы психологического триллера и мюзикла: в фильме будут звучать как баллады, так и взрывные рок-гимны, отражающие психологическое состояние Джокера и Квинн. Будет ли Гага исполнять саундтрек — не уточняется.

Напомним, что первый “Джокер” получил 11 номинаций на “Оскар” и был награжден двумя статуэтками в категориях “Лучшая мужская роль” и “Лучшая музыка к фильму”. К слову, для Гаги это не первая совместная работа с режиссером Филлипсом. Он участвовал в производстве музыкальной мелодрамы Брэдли Купера “Звезда родилась”, за роль в которой певицу номинировали на “Оскар”.

Фото из соцсетей Гаги


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