Наследница империи: дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста запускает сразу четыре собственных бренда

Похоже, 9-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста собирается заработать собственные миллиарды и получить финансовую независимость от знаменитых родителей. Недавно Ким зарегистрировала на имя Норт сразу четыре товарных знака, а это значит, что девочка собирается запустить несколько собственных брендов. Сообщается, что одним из них стала линия по уходу за кожей. Также девочка планирует заняться производством одежды, игрушек и, предположительно, разработкой “онлайн-платформы, предоставляющей информацию о развлечениях и поп-культуре”.

Пока что бьюти-бренд Норт — самый продуманный из всех четырех проектов. Известно, что линия включит “немедикаментозные средства для кожи: увлажняющие кремы, лосьоны и очищающие средства”, а со временем юная бизнесумен добавит к уже существующим продуктам сыворотки, гели для душа, пену для ванн и многое другое. И несмотря на то, что дата запуска проекта не разглашается, очевидно, что он будет иметь невероятный успех.

Ким Кардашьян с дочерью

Норт Уэст — первенец и старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста — всестороронне одаренная девочка. Например, в январе стало известно, что совсем скоро она дебютирует в кино. Юная звезда озвучит одного из главных героев в сиквеле “Щенячего патруля”. Ее 7-летний брат Сейнт тоже примет участие в проекте, но лишь в эпизодической роли.

Помимо Норт и Сейнта у бывших супругов подрастают дочь Чикаго Уэст (род. 15.01.2018) и сын Псалм Уэст (род. 09.05.2019). Причем двое младших появились на свет при помощи суррогатных матерей — врачи запретили Ким рожать самой после сложной второй беременности и угрозы выкидыша. 2 марта 2022 года Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись.

Ким и Норт на показе Jean-Paul Gaultier