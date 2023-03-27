Скандалы: Кто они и откуда у них так много денег

Популярных блогерш в России обвиняют в неуплате налогов на сотни миллионов рублей

В марте 2023 года главной героиней российских СМИ ненадолго стала 30-летняя Валерия Чекалина, или Лерчек (Lerchek), — блогерша с многомиллионной аудиторией, создательница бренда косметики Letique, автор марафонов и курсов. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Лерчек оказалась не единственной, кем заинтересовалась налоговая: в аналогичном преступлении подозревают и инфлюэнсера Александру Митрошину, автора популярного курса «Инсталогия».

В СМИ же всплыла информация о том, что проверки зарабатывающих миллионы рублей блогеров начались еще в 2022 году. О чем Чекалина и Митрошина рассказывают на своих марафонах и курсах и как они умудряются зарабатывать миллионы рублей — в материале «Ленты.ру».

«Волшебная таблетка»

«Надо быть собой, быть настоящими, быть искренними и, наверное, всей душой болеть за свое дело, за свой проект. То есть у меня все получается только потому, что мне нравится. И, несмотря на то что я вкладываю энергию, она мне потом приходит. Только тогда, наверное, все получается, и получается достигать каких-то высот, в том числе и финансовых», — сказала Лерчек, рассуждая о секрете своего успеха.

Полеты на бизнес-джетах в любую точку мира, покупки автомобилей класса люкс, роскошные курортные вечеринки с участием топовых артистов — такую яркую и безбедную картинку демонстрирует Чекалина в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). У каждого поста инфлюэнсера сотни тысяч лайков и тысячи лестных комментариев от подписчиков.

На страницу Лерчек подписаны более десяти миллионов пользователей. В 2020 году журнал Forbes включил Чекалину в топ-10 российских блогеров, которые больше всех зарабатывают в Instagram. По данным издания, с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года звезда соцсети заработала на рекламе 610 тысяч долларов (примерно 46 миллионов рублей).

В собственности Lerchek и ее мужа Артема Чекалина находятся две квартиры в Москве общей стоимостью 322 миллиона рублей и две квартиры в родном городе блогерши Тольятти. Также у супругов есть два дома в подмосковных элитных поселках «Ильинка Лэйнхаус» и «Агаларов Эстейт». Помимо этого, Чекалины владеют пятью автомобилями класса люкс — Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce и двумя Mercedes

Однако основным источником доходов блогерши является косметический бренд Letique, выручка с продажи продукции которого за 2021 год составила 2,8 миллиарда рублей. В его ассортименте представлены всевозможные средства по уходу за собой: антицеллюлитные сыворотки, маски, шампуни и многое другое. Цены на товары выше тех, что можно встретить в массмаркете. Так, например, пена для ванны обойдется в 1090 рублей, а тушь для ресниц — в 1690 рублей.

Кроме того, Лерчек активно предлагает подписчикам различные марафоны, в которых обещает научить строить бизнес с нуля или помочь похудеть. Сколько в год Чекалиным приносят марафоны, неизвестно. Эту информацию супруги предпочитают не раскрывать, однако журналисты Mash выяснили, что речь может идти о заработках в районе 330 миллионов рублей.

Те, кто хотят, всегда возьмут для себя нужную информацию [из марафона], а те, кто ждет волшебной таблетки, думают, что можно просто купить марафон и все, для них это не работает. Надо выполнять домашнее задание, надо прослушивать все, что мы говорим, все, что делаем, по шагам. Работать в группе, в команде, — Валерия Чекалина (Лерчек) блогерша, автор марафонов

«Не чувствовала никакой поддержки ни от кого»

Лерчек начала вести Instagram в 2012 году, будучи 20-летней студенткой Высшей школы бизнеса МГУ. Поначалу она делилась обычными фотографиями с мужем или подругами или снимками еды. Всерьез Чекалина занялась блогерством после рождения в 2016 году двойняшек Алисы и Богдана. Тогда она начала писать о детях, выкладывать рецепты блюд и упражнения для похудения.

Лерчек утверждает, что в тот период у нее была послеродовая депрессия, на которую наложились и неприятности у супруга с работой. Чекалин руководил фирмой, которая занималась таможенным оформлением турецких фруктов и овощей, но из-за негласного десятидневного запрета на ввоз продуктов из Турции в Россию в ноябре 2015 года его компания обанкротилась.

Я не чувствовала никакой поддержки ни от кого, а тут еще двое детей, и непонятно, как их растить, воспитывать, что вообще с ними делать. Начала рассказывать [в Instagram] о подгузниках, о лечении зубов. Потом перешла немного в тему фитнеса, потому что все спрашивали, как восстановить фигуру после родов, — Валерия Чекалина (Лерчек) блогерша, автор марафонов

Блог Чекалиной с постами о материнстве и здоровом образе жизни, а также бытовыми зарисовками начал стремительно набирать подписчиков. Лерчек считает, что успех в соцсети ей принесла предельная откровенность. По утверждению интернет-звезды, она одной из первых среди российских блогеров начала честно разговаривать с подписчиками, в частности, делилась с ними подробностями родов и говорила о воспитании детей.

На волне популярности она запустила в январе 2018 года свой первый фитнес-марафон. Чекалина пообещала, что за 21 день участницы марафона «поменяют пищевые привычки, займутся спортом, похудеют, изменятся внутренне и полюбят себя». Хотя марафон был объявлен как бесплатный, те, кто хотел присоединиться к группе для личного общения с Лерчек, должны были заплатить тысячу рублей.

Следующие марафоны Чекалиной были уже платными: пользователям предлагалось заплатить 2990 рублей за доступ к рецептам полезных блюд и программам тренировок, а также за возможность задавать вопросы лично Лерчек и ее команде тренеров и диетологов. В том же году блогерша объявила о запуске собственной линии косметики под названием Letique и одноименного сайта, через который можно заказать продукцию.

«Лучше оплатите абонемент с фитнес-инструктором»

У блогерши нет своего завода по производству косметики: продукция Letique изготавливается на сторонних предприятиях по заказу блогерши. Чекалина уверяет, что проверяет каждое средство на себе и отвечает за качество.

Похожим образом свои косметические продукты создают и другие блогерши. Однако ютуберша Катя Конасова, известная своими громкими разоблачениями обмана брендов и звезд, советует пользователям не приобретать у блогеров косметику. «Никто даже не задумывается, где и кем это было произведено, в каких условиях, что там за сырье, а не будет ли у вас тупо аллергии на эти продукты?» — заметила она и напомнила, что в мире существует огромное количество проверенных косметических брендов.

Мнения насчет средств Letique разделились: пока одни покупатели хвалят продукты за эффективность, другие жалуются на то, что у них начались проблемы с кожей вскоре после использования косметики Чекалиной. Многие пользователи критикуют бренд за слишком высокие цены. Некоторые ругают компанию за долгую и дорогую доставку, медленную работу службы поддержки.

В комментариях часть пользователей признаются, что решили заказать косметику Чекалиной во многом из-за акции «Колесо фортуны», по условиям которой за покупку продукции они получают шанс прокрутить колесо и выиграть один из множества призов. Среди подарков, которые им обещают за участие в акции, — автомобиль Mercedes, iPhone, скрабы и крем-масла Letique, видеоуроки от блогерши. В большинстве случаев прокрутившим колесо покупателям достаются в подарок видеоуроки и уходовые средства.

Одна из покупательниц за время действия акции «Колесо фортуны» прокрутила колесо 19 раз. Выиграть какие-нибудь ценные призы женщине не удалось. «Двенадцать раз (…) мне выпадали промокоды на электронные книги от «Литрес», четыре раза — средства-пробники Letique, так сказать, travel-формата и три раза — средства полноразмерного формата», — рассказала она

Как утверждает Конасова, именно «Колесо фортуны» и стало причиной популярности косметики Лерчек. Это подтверждается тем фактом, что покупатели Letique активно пытаются избавиться от продуктов, даже не попробовав их. К примеру, только на «Авито» на момент публикации материала было размещено более 3,5 тысячи объявлений, в которых продавалась косметика Лерчек, при этом многие откровенно признавались, что приобретали кремы и помады только ради лотереи. «Заказала косметику только из-за «Колеса Фортуны»», — писала автор одного из объявлений, в котором было размещено сразу несколько баночек Letique.

Бренд косметики превращается в какое-то бьюти-казино, куда приходят азартные люди и тратят, возможно, свои последние деньги, лишь бы выиграть. (…) Увы, большинство остается с ненужной им косметикой, пустым кошельком и — магия оптимизма — уроком «Раскрой женственность», — Екатерина Конасова, блогерша

Смешанные отзывы получают и марафоны Лерчек. Так, например, одна пользовательница утверждает, что за месяц участия в фитнес-марафоне Чекалиной смогла сбросить три килограмма. Другая же критикует программу тренировок. По словам женщины, ей пришлось искать в интернете дополнительные упражнения, потому что тренировки блогерши не помогли ей избавиться от лишних килограммов. «Лучше оплатите абонемент с фитнес-инструктором, пользы будет больше в сто раз», — делится мнением пользовательница.

При этом многие слушатели курсов Лерчек жаловались на то, что при составлении программы тренировок и питания не учитывались их личные особенности, хотя именно ради индивидуального подхода пользователи заполняли перед началом марафона специальную анкету.

Перед занятием и вообще в марафоне не говорится о противопоказаниях к любым видам упражнений. Практически в каждой тренировке есть прыжки типа берпи, от этого неподготовленный человек может легко получить травму колена. Многие девчонки получали травмы колен в период прохождения марафона, и я в том числе, хотя я с подготовкой. Альтернативных упражнений прыжкам нет, необходимо самому либо исключать их из тренировки, либо думать, чем их заменить. В начале марафона заполняешь анкету, где пишешь свои «болячки», о которых должен знать твой куратор. Но это никак не влияет на упражнения.

— отзыв на марафон Лерчек на сайте «Море марафонов»

Многих возмущала и работа команды кураторов: пользователи писали, что получали от своих наставников шаблонные ответы, которые не всегда касались сути вопроса. У пользовательницы по имени Юлия, прошедшей марафон Лерчек в декабре 2020 года, остались претензии к тому, как кураторы выбирали победителя. По словам девушки, когда она попыталась добиться справедливости, ей просто заблокировали доступ в общую группу. «Так вот, Лерчек и компания, вы обманщики, и связываться с вами я никому не советую. Делаете из людей дураков», — возмущалась она. «Жаль, что нечестно, я вначале очень увлеклась Лерой и следила за ней, но со временем поняла, что ей уже пофиг на результаты людей, главное — денег побольше заработать, вот и все», — добавляла пользовательница по имени Светлана.

У слушателей денежного марафона тоже остались разные впечатления. «В умении прогревать аудиторию с блогерами-миллионниками никто не сравнится. Повелась на обещания Лерчек о том, что нам откроются знания и возможности. По факту этот марафон чистой воды пустышка», — пишет одна участница. Другая же хвалит марафон инфлюэнсера и уверяет, что благодаря ему начала развивать собственное дело.

«Это нормально для любого бизнеса»

Роскошная жизнь Чекалиных пошатнулась утром 7 марта 2023 года, когда в их дом в поселке «Ильинка Лэйнхаус» наведались следователи и бойцы ОМОНа. При обысках Лерчек и ее мужу зачитали документы о возбуждении в отношении них уголовного дела. Из материалов следовало, что блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а ее мужа — в пособничестве этому.

По версии следствия, Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов в год. Доходы блогерши от марафонов превышали эту сумму, и, чтобы не платить налоговой службе больше, она поделила бизнес между членами семьи. Эта схема позволила ей уклониться от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей.

Деньги, заработанные на марафонах, Лерчек поделила между пятью ИП. В итоге доходы поступали на счет блогерши, счет ее мужа и счета трех его родственников. При этом налоги с доходов от продажи косметики Letique инфлюэнсер платила исправно

Силовики обнаружили в доме Лерчек и ее мужа слитки золота общей стоимостью 37 миллионов рублей. Помимо этого, в доме пары были найдены дорогие ювелирные украшения и часы, а также десять загранпаспортов, принадлежащих Чекалиным и их детям — сыновьям Богдану, Льву и дочери Алисе (у каждого — по два паспорта). На время расследования супругов отпустили под подписку о невыезде. На их имущество и счета суд наложил арест: паре запретили распоряжаться автомобилями, недвижимостью, а также доходами от Letique. Такая мера была принята судом для того, чтобы блогерша не смогла быстро погасить долги и замять уголовное дело.

«Это нормально для любого бизнеса, ты совершаешь какие-то ошибки. Самое главное — эти ошибки признавать и сотрудничать. Мы готовы все возместить», — сказала Лерчек, комментируя уголовное дело против нее. Также блогерша заверила, что честно ведет бизнес с мужем, и в пользу своих слов привела тот факт, что за последние три года она заплатила налоговой в общей сложности 1,5 миллиарда рублей.

«Это моя душа»

Обвинения в уклонении от уплаты налогов оказались не единственной претензией в адрес Чекалиных. 16 марта против блогерши и ее мужа возбудили еще одно уголовное дело — об отмывании денег. Следствие считает, что пара легализовала 130 миллионов рублей и приобрела на них доллары США, чтобы замаскировать источник их происхождения. Максимальное наказание за это преступление составляет до семи лет тюрьмы.

Если бы речь шла только об уголовном деле об уклонении от налогов, то, скорее всего, Чекалиной и ее мужу удалось бы избежать наказания. По словам юриста Артура Айрапетова, если человек впервые попадается на этом правонарушении, то уголовное дело будет прекращено, если он погасит долг. Однако в случае отмывания денег подобный позитивный исход вряд ли возможен.

Сами супруги отказались признать вину в отмывании денег. По просьбе следствия суд назначил блогерше и ее мужу запрет определенных действий на два месяца: им запретили общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, а также пользоваться телефоном, интернетом, почтой и другими средствами связи. При этом суд решил не накладывать ограничения на передвижения обвиняемых.

Самым большим ударом для Чекалиной стал запрет на пользование интернетом — главным инструментом ее заработка. Еще до избрания меры пресечения она попросила не ограничивать ей доступ к соцсети. «Instagram — это не просто страничка. Это история жизни нашей семьи, за которой следят и следили семь лет, это является (…) единственной возможностью кормить наших детей, всю нашу большую семью», — сказала она в суде.

Тем не менее ее слова не разжалобили суд — он постановил ограничить доступ Лерчек и ее мужа к интернету на два месяца. Вскоре после этого блогерша опубликовала у себя в Instagram прощальный пост, в котором поблагодарила подписчиков за все годы, что они были с ней. «Вы знаете, это не просто всего лишь страница. Это моя душа. Ваши Чекалины будут по вам скучать. Очень сильно. Любим вас», — написала она.

«Сейчас или никогда»

Ровно через две недели после обысков в доме Лерчек, 21 марта, Следственный комитет возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении другой известной блогерши, продающей марафоны, — 28-летней Александры Митрошиной, автора курсов по продвижению блога. Как утверждают следователи, она задолжала налоговой службе 120 миллионов рублей. В ее квартире также прошли обыски.

Самым известным проектом Митрошиной является курс «Инсталогия», в рамках которого она дает начинающим Instagram-блогерам советы по ведению страницы, привлечению к ней аудитории и заработку на рекламе. «Сейчас или никогда» — гласит лозунг на сайте курса. Участие в «Инсталогии» стоит недешево: цена на курс варьируется от 109 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от тарифа.

Также у Митрошиной есть видеокурс «Точный фитнес», где она вместе с тренером Дмитрием Путылиным показывает программы тренировок и дает рекомендации по питанию. В 2021 году у нее вышла книга о здоровом образе жизни «#Сашин фитнес. Домашние тренировки и питание». Помимо этого, блогерша ведет на YouTube подкаст. Среди тем, которые она там затрагивает, — как стать популярным в Instagram и как стать миллионером.

О доходах Митрошиной известно мало. Юрист Алексей Гатин, ознакомившийся с ее делом, предположил, что блогерша может зарабатывать около 350-400 миллионов рублей в год. Известно, что у нее есть квартиры в Москва-Сити и на улице Большой Дмитровке в центре Москвы, а также апартаменты в Дубае стоимостью 300 тысяч долларов (примерно 23 миллиона рублей)

По информации СК, блогерша использовала такую же схему, что и Лерчек. Митрошина, как и Чекалина, решила не переходить с упрощенной на общую систему налогообложения и платить налоговой больше, когда ее доходы превысили 150 миллионов рублей. Для этого инфлюэнсер переводила поступающие деньги на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей.

О том, что у Митрошиной проблемы с налоговой, стало известно еще летом 2022 года. В своем Instagram-аккаунте она тогда сообщила, что ее обвиняют в уклонении от уплаты более 200 миллионов рублей налогов. «Что я буду делать? Оплачивать. Действовать в рамках закона, каким бы он ни был», — написала блогерша и добавила, что «всегда работала честно, без намерения обмануть государство». Однако, как оказалось, долги она так и не погасила. Более того, оказалось, что уже больше года она живет в ОАЭ.

Пока Митрошина никак не отреагировала на возбуждение против нее уголовного дела. В публикациях, появившихся в ее Instagram после 21 марта, блогерша приглашает подписчиков принять участие в форуме, где она вместе с другими спикерами будет делиться своим бизнес-опытом, и хвастается, что ходила себе выбирать бриллианты по случаю запуска нового информационного курса.

Вскоре после обысков у Митрошиной в СМИ появилась информация о том, что общественники попросили проверить на уклонение от уплаты налогов Елену Блиновскую, прославившуюся благодаря «марафонам желаний». Правда, вскоре блогерша опровергла слухи о проблемах с ФНС и заверила, что исправно платит налоги. «Найти, конечно, при желании можно все и у всех, но мы ведем учет достойно», — подчеркнула она.

«Марафон желаний» — тренинг Елены Блиновской, с помощью которого, как утверждает блогерша, можно «научить мечты сбываться». В отзывах на сайте Блиновской марафон называют грамотно составленной методикой работы над собой, а загадывание желаний — наукой. При этом отзывы на других площадках нередко отличаются по тональности

В частности, одна из участниц марафона Блиновской рассказывала SHOT, что выполняла все домашние задания, однако само по себе в ее жизни ничего не изменилось. «Зато мы ходили: «третий глаз» у нас, финансовое благополучие, стабильность в отношениях, обеспеченные мужчины… Я думала, что закончится марафон, инсайты будут, изменения — нет. А подруга как в бога верила в Блиновскую. Это просто бред. Мне очень жаль потраченных денег», — делилась девушка.

«Бич современных блогеров»

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала интересоваться бухгалтерией блогеров с 2022 года, выяснил Forbes. Источники из трех агентств, сотрудничающих с инфлюэнсерами, сообщили, что налоговые проверки начались весной-летом прошлого года. Коснулись они в том числе и крупных агентств, например WildJam, у которого есть контракты с певицей Клавой Кокой и телеведущим Дмитрием Масленниковым.

Уклонение от уплаты налогов является «бичом современных блогеров», утверждает основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов. Он считает, что в ближайшее время стоит ожидать налоговых проверок многих блогеров. По мнению продюсера, налоговая служба преследует цель не просто выявить налоговые нарушения, а именно обелить блогерский рынок.

То, что у авторов марафонов и курсов не все чисто с налогами, подтверждает и адвокат Сергей Жорин. Он заявил, что схему Чекалиной и Митрошиной — распределение доходов по нескольким ИП — используют многие блогеры уже долгие годы. Однако до недавнего времени ими никто не интересовался, уточнил юрист.

В то же время известный российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом в реестр иноагентов) не видит ничего необычного в проводимых проверках. «Информирую: крупные проверки по части налогов начались давным-давно. Я подробно отчитывался еще летом 2021-го. Было определенное давление. Сейчас добрались до новых схем», — рассказал он.

Евгения Наумова

Оригинал материала: “Лента.ру”