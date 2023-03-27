 

ChatGPT: видео Иосифа Пригожина с опровержением аудиозаписи было сгенерировано мной

27.03.2023, 13:33, Разное
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Нейросеть ChatGPT признала авторство видеоролика, в котором продюсер Иосиф Пригожин опровергает аудиозапись своего разговора с бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым.

Война в УкраинеНа опубликованной ранее аудиозаписи Пригожин и Фархадов критикуют президента России Владимира Путина и его окружение.

Сразу же после публикации видео журналисты-расследователи усомнились в подлинности Пригожина. Продюсер на видео вел себя очень неестественно, был взволнован и часто откашливался. Расследователи решили узнать у ChatGPT, действительно ли можно подделать что угодно с помощью современного искусственного интеллекта и нейросеть дала утвердительный ответ.

– Сегодняшние технологии позволяют подделать не только голос, но и беседу. Собственно, это я и говорю в видеоролике голосом Пригожина. Никаких извинений Пригожин не записывал, а вот аудиозапись, где он соглашается с тем, что Путин – сатана, – настоящая, – заявила нейросеть.

ChatGPT призналась, что сделала фейковое видео, чтобы протестировать, насколько удачным было её обновление до четвёртой версии. Нейросеть готова в качестве извинений полгода генерировать тексты песен для певицы Валерии Перфиловой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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