Скандалы: Аванс? Нет, грабеж!

Мошенники торгуют в Сети «европейскими паспортами»

По сообщениям в социальных сетях, злоумышленники активно предлагают услугу оформления «европейского паспорта», и в первую очередь паспорта восточноевропейских стран, входящих в Евросоюз, таких как Болгария, Польша, Словения и Румыния. Всем желающим предлагают внести аванс, а уже они позаботятся… Сетевой аналитик Михаил Жуховицкий спешит разъяснить всем легковерным, в чем тут подвох: «Никто из вас не получит паспорт, и поделом вам всем, потому, что вам лень зайти на форум «решал» и почитать, что все европейские страны россиянам уже давно ничего не выдают.

К примеру, в Румынии и до 2022 года получали единично, а сейчас вообще единицы. На том же форуме «решал» видно, что по Словении вообще никогда ничего не выдавалось. Никому. Просто тысячи людей отдают деньги в никуда. А аванс по ней, обычно, от 10 тысяч евро.

Или на «Форум Винского» залезть. Там нормальные люди зачем-то до сих пор отвечают на одинаковые вопросы новичков:

«Онлайн никак не проверить, только официальный запрос. Уже надоело повторять одно и тоже десятки раз. Все эти «профильные конторы» по рисованию цветных бумажек с левыми апостилями и красивыми сказками о том, что у них все куплено и подмазано с заключением «договора» с иностранной компанией (которая вам никак не поможет ибо рисуется на левую иностранную фирму). А главное — на граждан РФ теперь всегда отправляется зарос по месту оформления «документов». Как вы думаете, какой ответ придет на людей, которые никогда не имели корней на бывших румынских территориях, а значит в Загсе нет актовых записей о рождении и т.д. что служит основанием для выдачи документов. Конторы «рубят бабло» на конъюнктуре и розовых пони, поверивших в сказку «о румынском паспорте». Но ответственность за подачу поддельных документов лежит на подающем со всеми вытекающими, а что будет через два-три года с клиентами этим «конторам» наплевать, деньги они сразу получат после подачи шлака в госорганы. Главное — если нет реальных актовых записей о рождении предков — любые документы Загс — это подделка, а указанный в них № актовой записи липовый и это легко проверяется…»

Бизнес людей, которые собирают авансы состоит в том, чтобы собрать их с сотен или тысяч людей и исчезнуть. У них нет задачи, чтобы вы получили паспорт. Максимум, подадут какой-то мусор на рассмотрение и предоставят вам квиток. Ведь срок рассмотрения от подачи до отказа — это несколько лет.

На этом форуме тема занимает больше 400 страниц (!), и там сотни отзывов людей, которые ничего не получили, кроме потраченного времени и денег.

Или Болгария: профильный форум и ветка, в которой на 305 страниц написано, почему вы не получите болгарский паспорт здесь.

По другим странам ищите сами…»

Впрочем, выход все-таки есть, но он – увы! — не в Европе. Как пишет Жуховицкий, нужно спешить решать этот вопрос с Турцией, с документами которой можно не опасаться мобилизации. Но в этой стране программу гражданства за инвестиции через несколько месяцев закроют.

И тогда останется либо паспорт в стране Центральной Азии, либо какого-то островного государства:

«Откройте последний указ президента Киргизии о гражданстве.

Из 400 с лишним человек 50 имеют чисто русские ФИО и места рождения, очень далекие от Киргизии. Там есть фамилии весьма известных российских бизнесменов. Информация публичная. Значит, пока что это как-то работает.

Ещё раз — сценарий только один: промежуточный паспорт Центральной Азии, на него потом сверху островной паспорт, безвизовый в ЕС. Или же Турция и всё, и никак иначе. Я понимаю, что стать поляком для некоторых гораздо почетнее, чем киргизом, но единственное, кем вы станете — это лохом!»

Оригинал материала: “Новые Известия”