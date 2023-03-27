Microsoft предложила новую версию консоли Xbox

На стенде Microsoft во время конференции разработчиков игр GDC2023 был обнаружен намек на новую консоль Xbox. Об этом рассказал портал IT Home.

На GDC в Сан-Франциско 20-24 марта Microsoft представила хронологию консолей Xbox, начиная с первой Xbox 2001 года и заканчивая текущей Xbox серии X. Ко всем консолям, размещенным на полках, были прикреплены таблички с указанием года выпуска. На соседней полке, которая оказалась пустой, был добавлен знак вопроса. Было много предположений о будущей консоли Xbox. S с консолью Pro. Microsoft также может работать над Xbox Keystone, которая работает на технологии облачных игр и, как ожидается, будет запущена в 2014 году. Корпорация не стала комментировать будущие продукты.