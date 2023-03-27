 

Глава Нацбанка Саудовской Аравии подал в отставку, когда его комментарии вызвали рост инвестиций Credit Suisses

27.03.2023, 12:45, Новости дня
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Bloomberg сообщает, что Аммар аль-Худаири, президент Национального банка Саудовской Аравии, подал в отставку после своих комментариев, которые вызвали падение акций Credit Suisse. Одним из крупнейших держателей акций Credit Suisse является Национальный банк Саудовской Аравии.

Агентство Bloomberg сообщило, что главным исполнительным директором Национального банка Саудовской Аравии станет Саид Мохаммед Аль-Гамди. 13 марта Credit Suisse сообщил, что обнаружил “существенные недостатки” в своей финансовой отчетности. Аммар аль-Худаири заявил, что Национальный банк Саудовской Аравии отказался от новых инвестиций в банк из-за нормативных актов. По мнению инвесторов, Credit Suisse также станет банкротом.

15 марта акции Credit Suisse рухнули на 30%.О слиянии двух крупнейших банков Швейцарии, UBS (национального банка) и Credit Suisse, было объявлено 19 марта. UBS приобретет акции Credit Suisse по цене 0,5 швейцарского франка за акцию. Общая стоимость сделки превысит 2 миллиарда долларов.


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