Все то, что блестит: идеи модного макияжа глаз с использованием сусального золота

Блестящий макияж сегодня в тренде, и это заслуженно. Он выглядит нарядно и эффектно, делает взгляд максимально привлекательным и открытым. Художники во все времена использовали сусальное золото, визажисты позаимствовали данную концепцию и также используют тот же материал (конечно же, не само сусальное золото, а его имитацию). Рассмотрим несколько идей модного макияжа, который сделает ваши глаза поистине очаровательными.

Со стрелками

Это очень красивый макияж, который никого не оставит равнодушным. Однако при нанесении сусального золота примите во внимание то, что оно может выглядеть несколько не аккуратно. Потому нанесите его равномерно на веки (можно нанести на нижние и верхние веки), а затем по линии ресниц проведите стрелки, вместо подводки можно использовать тени, если предпочитаете концепцию смоки айс с растушевкой.

С «бабочкой» у внешнего уголка глаза

Отличная идея в стиле арт, макияж будет уместен в качестве вечернего, но вы можете его использовать в любое время по своему усмотрению.

Нанесите сусальное золото в виде бабочки так, чтобы разрез глаз оказался посередине (по крылу сверху и снизу).

С ровным покрытием

На верхнее веко нанесите сусальное золото, выбрав понравившуюся форму и размер. По линии роста ресниц можно провести стрелку, нижние ресницы и веки оформляются по вашему вкусу (можно сделать акцент на верхней части глаза).

С сусальным золотом у внутреннего уголка глаза

Это очень оригинальная идея, которая сделает ваш взгляд максимально привлекательным. Акцентируйте внимание на внутреннем уголке, далее наносите тени и используйте карандаш и подводку по своему усмотрению.

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С блестящими стрелками

Вы можете обвести тени блестящим контуром. Такой макияж смотрится эффектно и креативно. Используйте разные цвета и оттенки для яркости.

До линии бровей

Если хотите сделать взгляд более открытым, нанесите сусальное золото от линии роста ресниц практически до линии бровей. Нижнее веко оформляется по вашему желанию (можно оставить его естественным).

По направлению к вискам

Это еще один оригинальный вариант, который визуально увеличивает глаза и придает им эффектную форму. Если вам импонирует стиль восточных красавиц, сделайте глаза миндалевидными при помощи блесток.

С нижней стрелкой

Вы можете воспользоваться еще одной экстравагантной идеей. Концепция заключается в том, чтобы нанести блестки на верхние веки, а на нижних сделать растушевку. Такой макияж больше подойдет обладательницам больших глаз (оформление нижней линии, особенно внутренней, визуально суживает и уменьшает глаза).