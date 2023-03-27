Звезда Marvel Бри Ларсон рассталась с бойфрендом спустя три года отношений

Некоторое время таблоиды писали о том, что актриса Бри Ларсон рассталась со своим бойфрендом Элайджей Алланом-Блицем после трех лет отношений. Накануне стало известно, что сердце звезды Marvel действительно снова свободно. Актриса подтвердила сплетни о разрыве в недавнем интервью Harper’s Bazaar.

У меня нет следующей работы. У меня нет дома. У меня нет партнера. У меня нет планов. Я просто открыта новому, — сказала девушка.

Бри Ларсон

О причине расставания она решила не распространяться. О романе Бри Ларсон и режиссера VR-фильмов Элайджи Аллана-Блица стало известно в 2019 году. Они спровоцировали слухи об отношениях, когда папарацци сфотографировали их целующимися. При этом влюбленные так и не подтвердили предположения журналистов. На протяжении трех лет они всего несколько раз появлялись вместе на публике.

Бри и Элайджа также вместе работали над сериалом “The Messy Truth VR Experience”. За выдающуюся оригинальную интерактивную программу бывшие влюбленные получили премию “Эмми”.

Бри ЛарсонБри Ларсон