 

Гарри Стайлс и Эмили Ратажковски спровоцировали слухи о романе

27.03.2023, 12:10, Разное
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Кажется, Эмили Ратажковски, которая в прошлом году развелась с супругом на фоне его неверности, все еще не может определиться с выбором нового бойфренда. Так, еще недавно она встречалась с комедиантом Эриком Андре, но уже в минувшие выходные ее заметили в компании поп-певца Гарри Стайлса, который. к слову, тоже одинок и недавно разорвал отношения с актрисой Оливией Уайлд. Причем пара без стеснения страстно целовалась на улицах Токио, Япония, облокотившись на автомобиль.

Эмили была одета в черно-розовый пуховик North Face, короткий топ, юбку с заниженной талией и походные ботики, в то время как Стайлс облачился в черные брюки и куртку, которые сочетал с классической белой рубашкой и кедами. Все фото их горячего свидания можно посмотреть здесь.

Фото из соцсетей Эмили

Что ж, пока представители двух звезд воздерживаются от комментариев, однако новые снимки не оставляют сомнений, что между Ратажковски и Стайлсом нечто явно большее, нежели обычная дружба. Если, конечно, репортеры не запечатлели съемки очередного клипа певца, о чем, к слову, тоже не было никакой информации.

Гарри Стайлс встречался с Оливией Уайлд около двух лет. Они практически не афишировали отношения, однако их роман сопровождался скандалом. По некоторым сведениям, ради Стайлса Уайлд бросила бывшего мужа Джейсона Судейкиса, и начала отношения с поп-звездой еще будучи в браке. Также некоторые считали роман актрисы и певца спланированным пиар-ходом для продвижения фильма “Не волнуйся, дорогая” — они разошлись как раз после выхода картины на экраны. Ратажковски же жила с бывшим супругом, кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом, в течение четырех лет. У них есть общий ребенок: малыш Сильвестр Апполо Бир.

Фото из соцсетей Гарри


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