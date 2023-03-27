 

Группа мятежных генералов пыталась добиться легализации K-pop в КНДР

27.03.2023, 11:33, Разное
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В Пхеньяне проходят массовые аресты по так называемому «танцевальному делу», в ходе которого своих постов лишились 11 высших офицеров и более полутора тысяч их сообщников со всех уровней пирамиды власти.

По мнению следствия, они готовили госпереворот с целью легализации в стране южнокорейских вокально-танцевальных коллективов, выступающих в жанре K-pop.

Полный запрет на исполнение и прослушивание кейпопа действует в КНДР с 1994 года, когда Ким Чен Ир посетил выступление группы BTS в Сунчхоне. Северокорейскому лидеру такая музыка показалась безыдейной и «расслабляющей разум», поэтому он подписал указ о её запрете, который уже в следующем месяце был внесён в текст Уголовного кодекса страны.

По всей стране прошли аресты и облавы на концерты кей-поперов, и вскоре музыканты этого направления в стране ушли в глубокое подполье. По словам представителя народной милиции Пхеньяна, в прошлом году в ходе оперативных действий была обнаружена подпольная студия, где любительские коллективы, участники которых были членами государственных оркестров, тайно собирались по ночам, чтобы потанцевать под музыку K-pop исполнителей и полюбоваться фотографиями своих «айдолов».

В числе подпольщиков оказалось 11 генералов Центрального военного оркестра КНДР.

– Они планировали захватить президентский дворец и под дулом револьвера заставить нашего уважаемого лидера Ким Чен Ына подписать указ, возвративший эту музыку в правовое поле, – говорит старший гросс-маршал полиции Пхеньяна Пак Чон Иль. – Им было невдомёк, что пули не страшны нашему вождю, которого защищает любовь народа и сила Партии. Тем не менее, мы пресекли их коварные планы. Арестованы генералы вместе со своими оркестрами, в настоящее время проводится следствие, чтобы выяснить остальных их сообщников. Все они будут приговорены к расстрелу из гаубицы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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